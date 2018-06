Sud-Soudan: Raïla Odinga en médiateur auprès de Riek Machar

Mais Raïla Odinga a également une véritable légitimité dans le dossier sud-soudanais. « Il connaît bien les acteurs de cette crise. Il a été proche de John Garang, le père de l'indépendance du pays et soutenait son mouvement SPLM », explique un bon connaisseur. Il a donc une proximité avec le chef de l'Etat actuel Salva Kiir. Ensuite Raïla Odinga appartient à l'ethnie luo. Un groupe originaire du Soudan du Sud. Enfin, les langues et cultures luo sont proches de celles des Nuer, la tribu de l'opposant sud-soudanais Riek Machar.

Depuis qu'il a conclu une paix aussi soudaine qu'importante avec le président Kenyatta, début mars, Raïla Odinga est cité en exemple pour sa capacité à se réconcilier avec ses adversaires. On se rappelle du compromis signé avec le président Kibaki, après la sanglante crise post-électorale de 2007-2008. Cet arrangement avait entraîné un gouvernement d'union avec un poste de Premier ministre spécialement créé pour Raïla Odinga. Mais l'accord de mars avec Uhuru Kenyatta ne parle pas de partage du pouvoir et le chef de l'Etat a déjà un allié de poids, son vice-président William Ruto.

Raïla Odinga se pose de plus en plus comme médiateur dans le conflit au Soudan du Sud. Depuis jeudi, l'opposant kényan est en Afrique du Sud pour rencontrer l'opposant sud-soudanais Riek Machar. Il y a deux semaines, il avait déjà rencontré le président Salva Kiir à Juba. Un rôle de diplomate pas si surprenant.

