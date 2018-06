Afrique: Classement FIFA de juin 2018 - Le Sénégal stagne toujours à la deuxième place

Au niveau mondial, l'Allemagne mène toujours la course en tête. Elle est suivie du Brésil, de la Belgique, du Portugal et de l'Argentine.

Les autres mondialistes africains, le Maroc, l'Egypte et le Nigeria sont respectivement 41e, 45e et 48e. Au niveau africain, la Rd Congo est classée troisième. Le Ghana arrive en sixième position et le Cameroun est huitième. Le Burkina Faso et le Mali figurent aussi sur le top 10.

La première nation africaine reste la Tunisie qui a pourtant réalisé une très mauvaise opération. Malgré ses matches nuls contre la Turquie et le Portugal, les Aigles de Carthage ont perdu 7 places et rétrogradent à la 21e position.

Le Sénégal est moins bien loti que ses deux prochains adversaires à la Coupe du monde, Pologne et la Colombie, respectivement 8e et 16e, tandis que le Japon occupe la 61e place du classement.

