Kenya: Plus de 120 nominations, Uhuru Kenyatta fait preuve de pragmatisme

Uhuru Kenyatta a aussi fait preuve d'ouverture, en nommant des opposants, comme les anciens députés Augustino Neto et Charles Owino. Il a aussi propulsé le confident politique de Raïla Odinga, Caroli Omondi, au Conseil d'administration de la National Oil Corporation, une entreprise qui va devenir de plus en plus stratégique alors que le Kenya est en train de devenir producteur de pétrole.

Au Kenya, l'annonce a pris tout le monde de cours. Le président Uhuru Kenyatta vient nommer d'un seul coup plus de 120 personnes dans des postes à responsabilité au sein de multiples organisations parapubliques. Une action entre népotisme et calcul politique.

