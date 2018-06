Ile Maurice: Affaire Medpoint - «Les maisons à Mare-Chicose et la clinique évaluées de la même façon»

Le procès se poursuivra le 13 juillet devant les magistrates Wendy Rangan et Ida Dookhy-Rambarrun. Yodhun Bissessur et Anerood Jeebodhun sont soupçonnés d'avoir abusé de leur pouvoir pour augmenter la valeur initiale du terrain et bâtiment de MedPoint de Rs 75 millions à Rs 125 millions. La clinique a été rachetée par l'Etat pour Rs 144 millions.

Avinash Ramlugan a, par la suite, été contre-interrogé par Me Antoine Domingue, SC, qui représente Anerood Jeebodhun. «Selon le dossier, l'évaluation a été révisée et Miss Bissessur, avait demandé les services d'un Quantity Surveyor du ministère des Infrastructures pour connaître les prix des bâtiments résidentiels», a déclaré le Lead Governement Valuer.

Quel lien entre les maisons à Mare-Chicose et la clinique MedPoint ? Elles auraient été évaluées de la même façon par Roshni Bissesur. Du moins, au dire d'Avinash Ramlugan, Lead Government Valuer. Il a été appelé à témoigner en cour intermédiaire, ce vendredi 8 juin, dans le cadre du procès intenté à Yodhun Bissessur, ancien Chief Government Valuer et Anerood Jeebodhun, ex-Lead Government Valuer, dans l'affaire MedPoint.

