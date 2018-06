Ghana: Kingsley Sarfo - L'international ghanéen condamné pour viol sur mineur

Kingsley Sarfo, 23 ans, a été reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec une jeune fille de 14 ans à deux reprises en septembre 2016 et juin 2017, alors qu'il évoluait sous les couleurs du Sirius IK (D2 suédoise). L'adolescente aurait été consentante lors des premiers faits mais la loi du pays scandinave proscrit les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. Pour le second chef de poursuites, le juge a estimé que la victime s'était retrouvée « coincée » dans les toilettes publiques où le prévenu l'avait suivie. De son coté, Sarfo aurait admis avoir eu des relations sexuelles avec la mineure, mais il nie avoir commis un crime car il pensait qu'elle était plus âgée.

Kingsley Sarfo, milieu du Malmö FF (D1 suédoise), a été condamné vendredi en Suède à deux ans et huit mois de prison, selon l'AFP. Le milieu de terrain ghanéen est accusé de viol sur une fille de moins de 15 ans. Les faits présumés auraient eu lieu en septembre 2016 et juin 2017.

