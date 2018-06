Ile Maurice: Hausse du prix des carburants - La police autorise la marche pacifique lundi 11 juin

Parmi elles, une révision du mécanisme des prix de la State Trading Corporation (STC). Jayen Chellum souhaite notamment que le Premier ministre abolisse la «Contribution to Road Development Authority». «Depuis que ce fonds existe, on aurait aimé savoir combien de routes on était construites ou réparées.» Jayen Chellum veut que la STC joue cartes sur table.

«Il n'y avait aucune raison pour la police d'empêcher cette marche», martèle Jayen Chellum. Il était face à la presse, dans l'après-midi de ce vendredi 8 juin, suivant une manifestation symbolique devant la municipalité de Port-Louis, à midi. «J'espère que la population répondra présent et qu'elle donnera tout son soutien dans ce combat contre la perte du pouvoir d'achat et les taxes injustes qui frappent les consommateurs.»

