Algérie: Être artiste et se battre pour vivre de son ART

Relevant un manque de débats et de réflexion autour de l'art, ce producteur et auteur de plusieurs courts métrages dont "Cheikh Mebrouk" (1998), "Oranges (2003), la "Cité des vieux (2009), appelle les professionnels du cinéma à s'unir en association pour mieux défendre leurs" intérêts" .

Il a fait savoir, dans le même ordre d'idées, qu'un décret exécutif, en cours de finalisation, sur la relation de travail sera promulgué prochainement. Ce décret constitue, estime-t-il, une "base juridique" pour la relation de travail des artistes, jusque-là non fixée par un texte de loi, et vise à lutter contre les "pratiques abusives" des employeurs.

ALGER- Vivre de son art demeure le vœu le plus exprimé par la majorité des artistes, à l'occasion de leur journée nationale célébrée le 8 juin de chaque année, en dépit de certains acquis socioprofessionnels comme l'institution de la carte professionnelle d'artiste et le droit à la sécurité sociale et celui à la retraite.

