Algérie: "Sonatrach œuvre à figurer parmi les 5 plus grandes sociétés pétrolières d'ici 2030"

La majorité des contrats signés avec des sociétés internationales par le groupe Sonatrach prennent fin à compter de 2019, a ajouté le même cadre estimant que "le renouvellement de ces contrats ne sera pas effectué dans les termes des précédents et le plus long contrat sera au maximum de cinq ans".

De son côté, Fethi Arabi, conseiller à la direction générale du groupe Sonatrach, a évoqué lors d'une conférence sur la stratégie de la société à horizon 2030, l'ambition de la société de multiplier les explorations sur le territoire national, de recourir aux énergies renouvelables pour assurer la production de 1,3 mégawatts pour couvrir 80 % des besoins de la société et de développer ses ressources naturelles par la formation continue, la valorisation des talents et l'amélioration des conditions de travail.

Cette stratégie de figurer parmi les plus grandes sociétés pétrolières "ne se concrétisera qu'à travers le développement du facteur humain qui représente une des priorités stratégiques et centre d'intérêt de Sonatrach", a considéré Ould Kadour lors de sa visite au complexe pétrolier de Skikda.

