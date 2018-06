Burkina Faso/Egypte: Coupe du monde Russie 2018 - La Rtb lance le concept « au cœur de russie 2018 »

Dans la perspective de la Coupe du monde Russie 2018 prévue du 14 juin au 15 juillet prochains, la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), qui retransmettra des matchs en direct, a mis en place un concept baptisé « Au cœur de Russie 2018 ». C'est pour en parler que les premiers responsables de la RTB ont rencontré la presse le jeudi 7 juin 2018 à Ouagadougou.

32 matchs en direct sur la Télévision nationale du Burkina (TNB) sur un total des 64 matchs prévus lors de la Coupe du monde Russie 2018, prévue du 14 juin au 15 juillet prochains. De ces matchs, on aura 22 matchs de poules sur les 48 dont les 15 matchs des cinq pays africains (NDLR : ces pays sont : l'Egypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie). Il faut y ajouter 7 matchs des huitièmes et quarts de finale, les demi-finales et la finale.

Pour l'occasion, les premiers responsables de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) étaient face à la presse le 7 juin dernier à Ouagadougou. C'est dans la perspective de cet évènement mondial que, selon Pascal Yemboini Thiombiano, directeur général de la RTB, il a été mis en place un concept baptisé « Au cœur de Russie 2018 » qui, dit-il, est une expression de la RTB pour faire vivre la fête du football, qui est un grand moment d'émotion, à ses téléspectateurs.

Avant de relever que le gouvernement burkinabè a acquis les droits de la Coupe du monde. Ce que confirme Yacouba Bonkoungou, directeur de la TNB, en soulignant que le package tourne autour de 240 millions de F CFA. Sur les raisons de n'avoir que 32 matchs, il a expliqué que c'est une offre qui a été faite aux différents pays africains tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, et bien d'autres dont les Télévisions nationales diffuseront les mêmes matchs.

En présentant le concept, Jérôme Tiendrébéogo, chef de service des sports à la TNB, a fait savoir qu'avec ces droits, la RTB propose des bonifications avec des plateaux d'animation que vont diriger les confrères Lassina Sawadogo et Jean Modeste Ouédraogo, pendant que Christelle Paré sera chargée d'animer les journaux spéciaux.

On aura également d'autres émissions telles que Russie express, des résumés de matchs, l'œil du spécialiste, la Nation en question, le Zapping, un service SMS alerte. Et Boukary Ouédraogo, directeur commercial et marketing de la RTB, d'affirmer qu'il y a cinq raisons d'être sponsor de ce concept.

Avant de donner ces raisons qui sont : un programme inédit pour une cible porteuse, un positionnement citoyen, un programme au succès garanti, une diffusion sur le média leader, une large présence sur la télévision nationale. Ce n'est pas seulement la TNB qui est concernée, puisqu'il y a aussi la Radio nationale du Burkina (RNB) dont le directeur, Pascal Gouba, a relevé qu'il y a certes beaucoup d'images, mais aussi du son. C'est ainsi que plusieurs plages sont prévues sur la RNB où les auditeurs pourront vivre l'évènement avec un accent particulier sur les pays africains participant à ce mondial.