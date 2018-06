Algérie: Benghabrit réaffirme son attachement constant à la concertation avec le partenaire social

ALGER- La ministre de l'Education nationale Nouria Benghabrit a affirmé, jeudi à Alger, "son attachement constant à la coordination et à la concertation avec le partenaire social, en vue d'améliorer la situation du secteur dans tous ses aspects".

La ministre a réitéré "son attachement constant à la coordination et à la concertation avec le partenaire social ,en vue d'améliorer la situation du secteur dans tous ses aspects", lit-on dans un communiqué rendu public par le ministère de l'Education nationale sur sa page officielle du réseau social Facebook, au terme de la réunion de la ministre avec les partenaires sociaux du secteur.

Tenue à la veille des examens nationaux officiaux et pour les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, cette réunion s'inscrit dans le cadre de la coordination et de la concertation "permanente" avec le partenaire social.

A ce titre, la ministre a relevé "l'intérêt capital" qu'accorde l'Etat au secteur de l'Education nationale, et ce en dépit de "la situation financière actuelle", a-t-elle dit, citant à ce propos, le dégel des projets du secteur dans plusieurs wilayas et "la poursuite" du recrutement des enseignants et administrateurs, outre la mise en £uvre du décret n 14-266.

Cet intérêt et ce soutien exigent de la communauté éducative des résultats dans le respect des lois et réglementations" régissant le secteur de l’Éducation nationale.

Concernant l'examen du BAC, ajoute la même source, la ministre a mis en avant "la mobilisation et la solidarité du gouvernement", soulignant que toutes les conditions ont été réunies pour assurer le bon déroulement et la sécurisation de cet examen".

Cette solidarité de la part du gouvernement "doit être accompagnée d'une mobilisation de la communauté éducative en faisant preuve de vigilance et en assumant sa responsabilité dans le but de réussir cette épreuve et préserver sa crédibilité", a-t-elle ajouté.

A ce propos, Mme. Benghabrit a appelé les parents d'élèves à "sensibiliser leurs enfants" aux sanctions prévues à l'encontre des fraudeurs et " à les prémunir contre des réseaux sociaux qui tendent à les déconcentrer avec des faux sujets".

Dans ce sillage, la ministre, a rappelé à la communauté de l'éducation la nécessité de "conjuguer les efforts et de faire preuve de vigilance et de responsabilité durant cet examen important".

Outre l'examen du BAC, la ministre a évoqué avec les partenaires et les cadres de son département plusieurs dossiers, tels que l'évaluation du travail des commissions mixtes de l'administration centrale et le partenaire social, ainsi que les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire.