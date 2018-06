Tunisie: L'épreuve de maths «assez coriace»

Au lycée pilote Habib-Bourguiba, les bacheliers de la section mathématiques affichaient un air calme et serein. Pas de mauvaise surprise en effet. L'épreuve des sciences expérimentales était classique, abordable et facile à traiter. Ces derniers ont planché sur un QCM, un exercice de reproduction humaine, un exercice de génétique et un exercice de neuro-physiologie. «Certaines questions étaient un peu vagues et manquaient de précision», a souligné une candidate de la section sciences expérimentales, élève du lycée pilote de Bourguiba, pressée de rentrer pour réviser le français. Par contre, la journée n'a pas été au beau fixe pour les candidats des sciences expérimentales et des sciences économiques et gestion qui ont passé, chacun dans leur section, l'épreuve des mathématiques.

La plupart affichaient une mine déconfite et sombre à la sortie des centres d'examen. En face du lycée rue de Marseille, des candidats de la section sciences économie et gestion discutent du sujet. Jugeant l'épreuve assez coriace cette année, ces derniers ne s'attendaient pas notamment à plancher sur des exercices sur les suites et les limites qui sont des chapitres figurant dans la dernière partie du programme. «L'épreuve est vraiment difficile, a relevé Wissem, un bachelier section sciences économie et gestion, candidat du lycée de la rue de Marseille. Beaucoup parmi nous ont révisé une autre partie du programme. On pensait trouver des exercices sur les matrices et les graphiques. On ne s'attendait pas du tout à trouver des exercices sur les suites et les limites, qui plus est, étaient difficiles».

L'épreuve des mathématiques était loin d'être à la portée pour les candidats de la section sciences expérimentales. C'est les larmes aux yeux que certaines candidates ont quitté le centre d'examen le sujet de l'épreuve à la main. Les candidats ont eu à plancher sur l'espace, les complexes, la probabilité et les fonctions exponentielle, logarithme et intégrale. «Pour bien réviser le baccalauréat, je me suis exercée sur une série d'exercices et j'ai réalisé toutes les épreuves du bac des sessions précédentes depuis 2009 jusqu'à l'année dernière, ont relevé Eya et Rabeb, candidates de la section sciences expérimentales rencontrées devant l'établissement de la rue de Marseille. L'épreuve de mathématiques de l'année dernière est beaucoup plus facile que cette année. Les exercices sur lesquels nous avons planché au cours de cette épreuve ne ressemblent pas du tout aux exercices type classique que nous avons l'habitude de traiter au cours de l'année. L'épreuve de cette année est difficile».