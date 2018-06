Afrique: France - Stéphane Parédé incarne la nouvelle Génération Pied-Noir

Libreville — Le Président Jacques Villard, Chef de l'État Pied-Noir, Président de la Fédération des Deux Rives, a procédé le 1er juin 2018 à la nomination au poste de Directeur de Cabinet , Stéphane Parédé, 43 ans, en outre, Ministre de la Communication.

Stéphane Parédé, âgé de 43 ans, est un Pied-Noir de la Nouvelle Génération, né en France de parents nés en Algérie.

Universitaire, homme de communication, proche de grandes entreprises et serviteur de grandes causes humanitaires, Stéphane Parédé est un véritable érudit dans de nombreux domaines.

Ses origines trouvent leurs sources en Andalousie et plus particulièrement à Almeria, qui fut le berceau des Civilisations et de la Culture (ère philosophique où se côtoyaient Maïmonide, Averroès) et où les trois confessions monothéistes vivaient en paix et dialoguaient, mais aussi à Valencia.

Bercé dès son enfance par la poésie de Federico García Lorca et la voix de Josélito, héritage de ses grands parents qui naquirent en Algérie, Stéphane Parédé est un véritable méditerranéen, attaché à la Terre, au travail de l'agriculture où il puise encore une fois ses origines et à la Mare Nostrum, cette mer qui unit les peuples des deux rives et qui n'est en fait qu'un lac, un fleuve...

Éduqué par ses parents (père né à Oran et mère née à Mostaganem), dans la droiture, la justice, et les grandes valeurs morales, il déteste la corruption.

Juriste de formation, il est diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'Université de Nîmes où il obtient une licence en droit, en économie et en gestion, puis un Master 1 en Droit Public général, spécialisé en aménagement des territoires et droit des affaires des collectivités locales.

Il fut président d'associations étudiantes apolitiques et indépendantes, initiative qui permit de mettre en retrait les deux grands syndicats politisés et fut également membre de la Commission FSDIE (Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes) de l'Université de Nîmes. De plus, il participa au soutien de l'association FITIA, qui veut dire « Amour » en langue malgache, présidée par Mme Mialy Rajoelina qui fut aussi la Première Dame de l'État malgache.

Partisan de la paix et du dialogue entre les civilisations, Stéphane Parédé est convaincu que le concept de l'Eurafrique apportera la paix et sera la solution non résolue par les États jusqu'à présent.

Stéphane Parédé est un véritable intellectuel et un homme d'action

Pour lui, Jacques Villard, le Chef de l'État Pied-Noir, représente en quelque sorte « le Moïse » des Pieds-Noirs.

« Nous, le Peuple Pied-Noir comptons maintenant sur Stéphane Parédé pour qu'il devienne « le nouveau David » de notre Peuple.

La nouvelle génération est en route vers son destin avec la volonté de se dévouer à la cause pied noire et à son combat, prête aux efforts et aux sacrifices. En effet, elle se prépare à reprendre le flambeau, le moment venu...

Le Peuple Pied Noir est en route et roule vers son destin. La première mission du Directeur de Cabinet, Stéphane Parédé, sera de rassembler autour du Chef de l'État une équipe de jeunes gens et de jeunes filles d'ascendance ou d'esprit Pieds-Noirs, à parité, compétents et dynamiques, qui devra travailler sur les grands chantiers de l'État Pied-Noir afin d'assurer une pérennité au Peuple, à la Nation et à l'État Pied-Noir.

De plus, le Directeur de Cabinet du Chef de l'État Pied Noir animera les relations avec la direction de l'État, notamment en coordonnant l'expertise des services et des directions étatiques ; contrôlera la mise en œuvre des orientations stratégiques de l'État qu'il contribuera à définir ; coordonnera la gestion des crises et la sécurité des biens et des personnes ; impulsera les priorités de l'agenda social en relation avec la direction de l'État ; managera l'expertise technique et politique du cabinet notamment pour la préparation des dossiers stratégiques ; représentera le Chef de l'État, notamment dans les négociations avec les partenaires externes ; supervisera l'activité de communication de l'État et les relations extérieures en cohérence avec les objectifs stratégiques du Chef de l'État ainsi que l'organisation des instances de décision, en conseillant le Chef de l'État dans ses arbitrages.