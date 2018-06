Burkina Faso: Refonte des salaires des fonctionnaires - Les syndicats frondeurs « participeront » à travers un sit-in

La disparition des salles de cinéma en Afrique n'est plus une fatalité. A côté des… Plus »

A l'occasion, les syndicalistes sont revenus sur les griefs qu'ils ont à l'encontre de ces concertations initiées par le gouvernement en vue de juguler la masse salariale jugée de plus en plus insoutenable. C'est toujours le format de la rencontre qui pose problème. La Coordination est contre l'implication d'autres organisations (coutumières, religieuses, ou de la société civile) à une problématique qui ne concerne que les travailleurs (employés) et l'Etat, représenté par le gouvernement (employeur).

Le mouvement syndical regroupé au sein de la Coordination des syndicats de la fonction publique (CSFP) monte d'un cran dans son rejet de la conférence nationale sur le système de rémunération des agents publics annoncée pour les 12, 13 et 14 juin prochains. En plus de ne pas participer à la rencontre, la CSFP entend observer un « sit-in d'avertissement » le mardi 12 juin de 8h à 11h, sur toute l'étendue du territoire national.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.