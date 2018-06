Burkina Faso: Réconciliation nationale - La Codel présente à Zéphirin Diabré son rapport sur la contribution de la société civile

La disparition des salles de cinéma en Afrique n'est plus une fatalité. A côté des… Plus »

Après avoir écouté ses visiteurs sur le contenu du rapport, le Chef de file de l'Opposition a salué l'initiative et la démarche de la Codel. Il a en outre souligné que l'Opposition mène de son côté une réflexion sur le sujet de grande importance qu'est la réconciliation nationale. De ce fait, il a souhaité qu'il y ait une plus grande concertation entre toutes les entités qui réfléchissent actuellement sur la question, en vue de dégager une démarche consensuelle pouvant déboucher sur une véritable réconciliation entre les Burkinabè.

Au début des échanges, le CFOP a vivement félicité Maître Halidou OUEDRAOGO pour la longue lutte qu'il a menée et continue de mener pour la promotion des droits de l'homme et des libertés dans notre pays. M. DIABRE a en outre salué l'immense travail qu'a abattu la CODEL dans la surveillance des élections.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.