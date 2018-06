Cote d'Ivoire: Gestion de la maintenance assistée par ordinateur - La solution présentée aux entreprises ivoiriennes

Carlo Fichera, président directeur général de Siveco group, a pour sa part indiqué que la présence de son Group à Abidjan vise à pénétrer le marché africain à partir de la Côte d'Ivoire.

La gestion de la maintenance assistée par ordinaire (Gmao) est une une méthode de gestion assistée d'un logiciel destiné aux services de maintenance d'une entreprise afin de l'aider dans ses activités.

Ce software présent en Côte d'Ivoire depuis trois ans et utilisé par une quarantaine de sociétés, a, au cours d'un séminaire été l'objet d'une présentation élargie à des Responsables d'industrie aux fins de leur permettre de cerner des solutions que regorge ce progiciel.

Ainsi, le jeudi 7 juin, à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie (Cci) Abidjan-plateau, utilisateurs, spécialiste du logiciel, directeurs de sociétés, se sont donné rendez-vous autour du thème « Coswin Smart génération solution de Gemao ». A travers des échanges, ils ont décortiqué l'utilisation de la méthode afin de la placer au cœur de la gestion de la maintenance de leurs entreprises.

Selon Fulgence Koffi, intégrateur Gmao et directeur Siveco-CI, cette solution (Gemao) conçue par Siveco Ggoup est devenue incourtable dans les entreprises. A l'en croire, c'est un élément essentiel pour gérer et piloter la fonction maintenance. « Gemao est un précieux outil de traçage, d'archivage, d'analyse et donc d'aide à la décision », a-t-il soutenu. Et d'ajouter que cette solution offre de nombreux bénéfices qui sont entre autres : augmentation de la disponibilité et de la fiabilité des équipements, amélioration du contrôle des couts, de la planification maintenance.

Carlo Fichera, président directeur général de Siveco group, a pour sa part indiqué que la présence de son Group à Abidjan vise à pénétrer le marché africain à partir de la Côte d'Ivoire.

« Les entreprises africaines ont besoin de ces solutions technologiques de dernière génération pour mieux s'affirmer sur le marché mondial. La Gmao est généralement la seule application de l'entreprise ayant une description complète et technique de l'ensemble des équipements.», affirme-t-il.

Le Pdg de Siveco a affirmé que la Gemao qui est un outil indispensable pour piloter la maintenance d'une entreprise propose des solutions dont Coswin 8i qui permet d'optimiser la gestion et le pilotage de la maintenance ainsi que la performance des équipements.

Gemao présente plusieurs fonctionnalités à savoir entre autres gestion des actifs stratégiques de la maintenance, gestion des stocks et des achats, gestion multi-organisation, gestion de projet, devis. La méthode est utilisable dans les industries, les tertiaires, l'énergie, la santé le transport et logistique et la defense.