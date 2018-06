Togo: Un jeune blessé par balle à Tokpli, fuite de plusieurs trafiquants de Boudè à la nage vers le Bénin voisin

Autre bilan de cette descente musclée, c'est que les Forces de l'ordre et leurs collègues de l'OTR ont pu saisir 8 tonneaux de carburant et 10 motos.

Selon les témoignages les jeunes gens étaient en plein ravitaillement en carburant convoyé du Bénin voisin quand soudain, les éléments de l'opération Entonnoir 2 ont fait irruption au niveau du fleuve Mono, faisant usage de gaz lacrymogènes puis de balles en caoutchouc, occasionnant la débande totale. Dans cette débandade, certains jeunes trafiquants plus habiles et pour sauver leur vie, selon toujours les témoins, des habitants de la localité de Tokpli, ont dû franchir à la nage le fleuve Mono.

Moins visible ces derniers temps, l'opération Entonnoir 2 a refait apparition le petit matin de ce vendredi dans le canton de Tokpli (localité frontalière du Bénin) dans la préfecture de Yoto. Des informations relayées par nos confrères de Togobreakingnews, une descente relativement musclée des agents des forces de l'ordre appuyés par leurs collègues de l'OTR (Office Togolais des Recettes), aux environs de 6 heures a occasionné un blessé par balle, la fuite de plusieurs jeunes trafiquants de carburant frelaté vers le Bénin voisin, à la nage, et la saisie de plusieurs tonnes de carburant et d'engins roulants.

