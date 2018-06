Burkina Faso: Santé sexuelle - Des journalistes sensibilisés sur la problématique des droits à la santé des «populations-clés»

La disparition des salles de cinéma en Afrique n'est plus une fatalité. A côté des… Plus »

La deuxième communication dispensée par Ramata Diallo, chargée des populations clés, était centrée sur la présentation et la stratégie d'intervention de la structure. Pour la réalisation des activités, IPC/BF a reçu des subventions qui ont pour but de réduire les infections à VIH de 50% au sein de la population générale d'ici 2020. Ensuite, elles permettent la réduction de la mortalité des personnes vivant avec le VIH de 50% d'ici 2020, la disponibilité et la qualité de l'information stratégique sur la réponse nationale au VIH ainsi que la réduction de l'incidence des nouveaux cas de tuberculose et rechutes de 52 cas pour 100 000 habitants en 2015 à 35 cas pour 100 000 habitants au Burkina Faso d'ici fin 2022.

Selon le Dr Adama Ouédraogo, directeur exécutif par intérim de l'ONG, les populations clés sont celles qui, de par leurs activités et leur milieu de vie, ont des comportements sexuels qui les exposent fortement au risque de contact avec le VIH. Il s'agit des populations carcérales, des travailleurs et travailleuses du sexe (TS), des Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH), des usagers de drogues, des Personnes vivant avec le VIH (PVVIH).

Cette rencontre avait pour objectif d'améliorer les connaissances et de contribuer à une prise de conscience des hommes de médias sur la problématique d'accès des «populations clés» aux soins de santé. Pour l'occasion, les journalistes ont eu droit à des communications dont l'une a porté sur les stratégies de lutte contre l'infection à VIH et le Sida chez les populations cibles.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.