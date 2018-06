Algérie: Football - Corrigés à Lisbonne, les Verts s'enfoncent dans la crise

Pas plus tard que mercredi, le président de la fédération algérienne (FAF) Kheireddine Zetchi est sorti de sa réserve pour indiquer que l'avenir de Madjer sera tranché le 24 juin à l'occasion de la réunion du Bureau fédéral, à moins que son sort ne soit scellé bien avant cette date au vu de la contestation populaire de plus en plus importante.

"Nous n'avons pas à rougir de cette défaite face au Portugal, champion d'Europe. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'était un test bénéfique pour nous face à un adversaire qui prépare le Mondial. Au risque de me répéter, c'est un match amical, nous sommes en pleine période de construction. Le plus important pour moi reste le match officiel de septembre prochain face à la Gambie (qualifications de la CAN-2019, ndlr), mais je vois que le toute monde juge cette équipe à travers les matchs amicaux alors que c'est illogique », a affirmé Madjer lors du point de presse animé à l'issue de la partie.

ALGER- Alors que tout le monde s'attendait à un sursaut d'orgueil pour l'honneur, l'équipe nationale de football a encore une fois déçu en s'inclinant lourdement jeudi soir à Lisbonne face au Portugal (3-0), s'enfonçant un peu plus dans la crise, alors que le départ du sélectionneur national Rabah Madjer est plus que jamais évoqué.

