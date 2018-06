Cote d'Ivoire: Indélicatesse - Il vend le véhicule loué

Profitant de la confiance aveugle de la victime, le prévenu fait de faux documents administratifs du véhicule, prend des contacts à la Riviera et vend le véhicule à 1 700 000 Fcfa à D.S. N'ayant plus de nouvelles de son véhicule, K.F.L. porte plainte à la brigade de gendarmerie de Bassam.

Il a plutôt joint le propriétaire du véhicule afin qu'il prolonge les jours de location jusqu'au 19 mars. Et a promis de payer toute la facture au dépôt du véhicule. A la date indiquée, le prévenu n'a pas respecté une fois de plus les clauses du contrat.

L'objectif de la location, selon Bationo Hamed, était de faire découvrir du 13 au 17 mars des sites touristiques à des clients. Selon le procès-verbal, ce dernier a payé une avance à la victime et le reliquat était à verser lors du dépôt du véhicule. Comme convenu, le 17 mars, Bationo Hamed n'a pas rendu le véhicule et il n'a pas non plus épongé la facture.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.