Cote d'Ivoire: Apres les dégâts causés par la pluie - La maison de la presse d'Abidjan sera réhabilitée

Le président du Conseil de Gestion de la Maison de la Presse d'Abidjan Boga Sivori a exprimé à l'occasion de cette visite, la gratitude des journalistes et professionnels des médias au ministre de la Communication, de l'Economie numérique de la Poste pour l'attention particulière qu'il accorde à cet édifice qui sert de lieu d'échanges et de raffermissement des liens entre acteurs des médias.

A travers le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP), le Bruno Nabagné Koné veut que ce bâtiment qui est un cadre de travail et d'épanouissement professionnel des journalistes et des professionnels de la communication puisse être rapidement opérationnel.

Les branches des arbres déracinés par la tornade, en tombant sur les câbles électriques, ont causé un court-circuit sur l'alimentation de la MPA, la privant ainsi d'électricité et de téléphone.Les heures qui ont suivi ce sinistre, le ministre Bruno Nabagné Koné a dépêché son directeur de cabinet, André Apete, sur les lieux pour faire l'état des lieux et apporter le soutien de la tutelle à l'ensemble des médias.

