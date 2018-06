Tunisie: Le chantier de Krol

Il s'agit précisément de ceux relatifs à l'avenir de Yacine Meriach, Maher Hannachi, Karim Aouadhi, Rami Jridi et Kingsley Sokary, convoités par de nombreux clubs d'ici et d'ailleurs.

Aucune décision définitive n'est à ce jour annoncée, même si certaines rumeurs font part du départ imminent de Yacine Meriah vers le club saoudien d'Al Ahly contre un montant avoisinant les 7 millions de dinars. En contrepartie, le feu vert a été déjà accordé à Mahmoud Ben Salah pour changer d'air. Il l'a aussitôt exploité pour signer un contrat d'une saison renouvelable avec le club saoudien Adhamak.

Pour leur part, Wassim Kamoun, Waliou Ndoye, Houssem Louati et Wajdi Saïdani sont aussi mis sur la liste des partants.

Les jeunes à la rescousse

C'est comme si le CSS, sous la conduite de son nouvel entraîneur, le Hollandais Ruud Krol, s'apprête à porter un nouveau look avec la montée en puissance de nombreux jeunes, issus de la catégorie de l'Elite du club. On en cite plus particulièrement le gardien Aymen Dahmane, les défenseurs Nessim Hnid et Hani Amamou, le demi Houssem Ben Ali et les deux Ivoiriens Serge Arnaud Aca, et Chris Kouakou, ainsi que les revenants de prêt à d'autres clubs, comme Mohamed Ali Trabelsi et Rafik Kabou.

Ceux-ci formeraient a priori la majorité de l'effectif en place, où on retrouvera seulement Aymen Methlouthi, Houssem Dagdoug, Alaâ Marzoughui, Mohamed Ali Raboubi, Firas Chaouat et le gardien suppléant Mohamed Hédi Gaâloul, les seuls «rescapés» de l'effectif de la saison écoulée.

Vœux pieux

Krol est conscient de la délicatesse de la tâche qui l'attend pour mettre sur pied une équipe compétitive et bien homogène. Il a fait part d'ailleurs, dans une récente déclaration, du travail colossal qu'il compte effectuer pour assurer ces objectifs, dont, entre autres, les titres aussi bien au plan national que ceux arabe et continental : «Cela demeure possible, à condition de procurer aux joueurs un environnement adéquat pour se donner à fond». Ce qui constitue un appel pressant aux supporters pour apporter leur soutien inconditionnel à l'équipe, et surtout procurer aux jeunes qui seront lancés dans le grand bain les conditions propices pour s'extérioriser à fond et donner la pleine mesure de leur talent...

Révision de certains choix...

Un vœu pieux du reste, ce qui nécessite la reconstitution aussi d'un comité qui aura pour objectif l'encadrement de la masse des supporters, après la dissolution du précédent comité, survenue il y a plus de 2 saisons pour des raisons restées peu plausibles... Comme c'est le cas pour le Haut Comité de soutien, ce qui a privé le club d'importantes mannes financières pour sa trésorerie durant ces deux dernières années...

Des décisions à revoir urgemment...