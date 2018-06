Cote d'Ivoire: Vernissage - Cap sud ART fait revivre Charles Combes

Au cours de cette cérémonie, Cap Sud art remis un chèque de 1,4 millions Fcfa pour la réhabilitation partielle du musée Combes de Bingerville.

« Combes n'est pas mort ! Cap Sud Art, à travers ses 45 oeuvres, donne une nouvelle vie à l'artiste et remet en lumière le musée de Bingerville », a indiqué la directrice général de Sci Business center Carole Trolez, lors de la 9e édition des expositions de Cap Sud Art, le jeudi 7 juin, au sein du centre commercial Cap-sud, à Abidjan-Marcory.

«Combes, une vie au service de l'Afrique » est le thème de cette exposition marquant le cinquantenaire de la mort de l'artiste Charles Alphonse Combes (1891- 1968), fondateur du Musée Combes, logé au sein de son atelier nommé depuis 1994, suite à un décret, le Centre technique des arts appliqués (Ctaa) de Bingerville. Une ambition nourrie depuis des lustres, Carole Trolez a réussi à la réaliser : exposer les œuvres de cet artiste talentueux au Cap Sud Art. « J'ai eu le privilège de pouvoir admirer le travail d'un ancien disciple de Combes, et je le revois encore sculptant, dans la cour, à même le sol et à l'ombre des arbres, le bois d'une tête dont je lui avais passé commande. Depuis, nous avons rêvé à Cap Sud Art, de voir exposer, dans notre belle galerie, les fabuleux bustes de l'artiste Charles Alphonse Combes », a expliqué Carole Trolez.

Fruit d'une collaboration entre ce musée et Cap Sud art, ce vernissage a permis aux participants de découvrir des pièces très anciennes sculptées avec du « Tali » et évoquant plusieurs sujet, dont la divinité (dieu de la forêt etc.), la royauté (les rois bété, la reine Abla Pokou,la chasse (les chasseurs bété, senoufo etc), les réjouissances (la fête kouroubi en région Malinké). Une véritable immersion qui renvoie à l'identité culturelle des peuples de la Côte d'Ivoire, mais aussi permet de se rapprocher de ses rites. Selon le directeur du Cta, Ali Djaniklo, ce vernissage contribuera à promouvoir, durant 45 jours, les richesses culturelles du pays. Ce à travers les collections de leur maître (Charles Alphonse Combes), à qui un hommage un rendu. « Né en 1891 à Paris, il prend le chemin de l'exil vers l'Afrique, précisément en Côte d'Ivoire dans les années 1920. Après avoir parcouru plusieurs localités de ce pays, il s'installe définitivement à Bingerville en 1931.Sa passion pour l'art l'amène à créer un atelier d'Art privé en 1937 », parlant de Charles Combes.

Au cours de cette cérémonie, Cap Sud art remis un chèque de 1,4 millions Fcfa pour la réhabilitation du musée Combes de Bingerville.

La directrice de Sci Business center, a profité pour dire au revoir « Cette 9e exposition sera pour moi la dernière à la tête de la Sci Business Center.Dans la vie il y a un temps pour tout. Un temps pour construire des expositions aux côtés de gens si attachants et un temps pour partir. Je profite donc de l'occasion de l'exposition de Combes pour faire mes adieux à nos chers partenaires et vous présenter mon successeur Carole Toutoukpo. Une Carole tout aussi dynamique et qui arrive les mains chargées d'actions pour le développement des activités », s'est-elle émue.