Cote d'Ivoire: Conseil des ministres / Université de Bondoukou réhabilitation de l'axe Bouaké-Kanawolo, - Les travaux débuteront incessamment

Bonne nouvelle pour les populations de Bondoukou et les usagers de l'axe Bouaké-Kanawolo. Le gouvernement ivoirien vient d'obtenir le financement des travaux de l'université de la capitale du Zanzan et de la voie. Les travaux pourront donc débuter très prochainement.

L'information a été livrée, hier, par le porte-parole du gouvernement, lors du point post-conseil des ministres présidé par le chef de l'Etat, Alassane Ouattara. En effet, a expliqué Bruno Nabagné Koné, le conseil a adopté, d'une part, deux décrets relatifs à la construction de l'université de Bondoukou ; et d'autre part, un décret portant réhabilitation de l'axe Bouaké-Kanawolo.

Pour la construction de l'université, le premier décret, selon le ministre de la Communication, porte ratification d'un accord de prêt de 5,037 milliards de FCFA, conclu le 5 avril 2018, entre la Banque islamique de développement (BID) et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'appui au développement de l'université de Bondoukou.

Quant au second décret, il porte ratification d'un prêt d'accord de 61,791 milliards, conclu le 5 avril 2018, entre la Banque Islamique de Développement (BID) et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet d'appui au développement de l'université de Bondoukou.

Ce projet, a-t-il confié, s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités. « Il contribuera à améliorer la capacité d'accueil et la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre pays. Plus précisément, ce projet va concerner la construction de l'université de Bondoukou d'une capacité initiale de 3.000 étudiants ainsi que la construction d'une résidence universitaire de 1.000 logements d'étudiants », a-t-il détaillé.

Non sans ajouter qu'il est également prévu la construction d'une cinquantaine de logements pour les enseignantschercheurs et le personnel ainsi que cinq logements de fonction pour les responsables de l'université. « Là, on peut considérer que le top départ est donné. Il est prévu que cette université soit achevée et que le personnel soit mis à disposition pour la rentrée 2020-2021 c'est-à-dire septembre 2020. Pour l'université de Bondoukou, on peut considérer que les travaux vont démarrer incessamment », a-t-il assuré.

En ce qui concerne l'axe Bouaké-Kanawolo, le gouvernement a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 78,7 milliards, conclu le 22 mars 2018, entre l'Agence Française de Développement (AFD) et la République de Côte d'Ivoire, en vue du projet de réhabilitation du tronçon Bouaké-Kanawolo de la route du Nord.

« Ce projet est très attendu et contribuera à l'amélioration des conditions de circulation des populations sur le réseau structurant de notre pays. Il permettra notamment d'accroître la mobilité des biens et des personnes, favorisera les échanges entre les différentes régions du territoire ainsi que les pays limitrophes », a développé le porte-parole du gouvernement.

Selon lui, ce projet consistera en la réhabilitation de la route Bouaké-Ferké, longue de 200 kilomètres, et au renforcement de certaines voies dans les villes traversées par cette route. Il permettra enfin, a-t-il dit, d'effectuer les interventions prioritaires d'entretien routier prévues sur d'autres parties du réseau revêtu de la Côte d'Ivoire.

Avant de rappeler qu'il y avait un précédent projet qui part de Kanawolo jusqu'à Ferké, en cours d'exécution ; et un autre projet Ferké frontière du Burkina, qui est achevé. « Il s'agit maintenant d'avoir une route pratiquement neuve de Kanawolo à Bouaké. Il est prévu la réalisation du tronçon Yamoussoukro-Bouaké en autoroute. Dans 22 à 24 mois, nous pouvons avoir une route entièrement reprise entre Abidjan et les frontières Nord de notre pays », s'est-il réjoui. Et de conclure sur ces deux sujets : « On peut donc considérer que ces projets peuvent être désormais exécutés puisqu'il ne manquait que les financements ».