Tunisie: Sans complexe

Il est important de savoir que «la Roja» engagera les épées face au Portugal qui a été le dernier adversaire de la Tunisie. Le sélectionneur espagnol n'a pas manqué de signaler que cela lui a permis de préparer deux matchs : celui à livrer contre les Tunisiens en test ultime et la rencontre à jouer en ouverture de ce Mondial contre le Portugal.

C'est dire que notre adversaire ne prend nullement les choses à la légère et cette rencontre face aux Tunisiens entre bien dans son programme d'affûtage.

Les Espagnols déplaceront en Russie 25 joueurs pour ne pas être pris de court au cas où un de leurs ténors ne se remettrait pas de sa blessure.

Le milieu Rodri et le défenseur Jesus Vallejo sont du voyage vers la Russie pour y jouer en amical contre la Tunisie, a annoncé mercredi l'encadrement espagnol.

Selon la presse espagnole, ces deux joueurs ont été retenus pour faire le nombre à l'entraînement, alors que le défenseur latéral Carvajal soigne actuellement une blessure musculaire à une cuisse.

Si Carvajal, dont le rétablissement est attendu mi-juin, subissait une rechute, Vallejo ou Rodri seraient en outre susceptibles de le remplacer in extremis dans la liste des 23 : la Fifa prévoit en effet qu'un joueur peut être remplacé «dans le cas d'une blessure sérieuse» dûment constatée médicalement jusqu'à 24 heures avant le premier match de son équipe.

L'Espagne prend ainsi toutes ses précautions et face à une équipe tunisienne qui a fini par convaincre qu'elle a bel et bien relevé la tête au point d'être prise au sérieux, il n'y aura pas de demi-mesure.

En leur éternel 4-3-3

Les Tunisiens trouveront une équipe espagnole biberonnée au «Tiki-Taka» avec un dispositif pour ainsi dire commun aux Espagnols en 4-3-3 basé sur les dédoublements et les passes redoublées avec une conservation du ballon qui pousse l'adversaire à la faute, un pressing haut pour récupérer le ballon et des triangles qui se forment sur tous les coins du terrain pour animer ou donner au possesseur de la balle les meilleures situations de servir ou de finir une action.

Andres Iniesta, le milieu de terrain du FC Barcelone, sera probablement une fois de plus le maître à jouer de l'Espagne. Le style de jeu de Lopetegui étant basé tel que précisé sur un jeu de passes et de possession, Iniesta devrait, en toute logique, être une fois de plus la plaque tournante de son équipe.

Les Espagnols, après leur titre européen en 2008 et leur titre mondial enlevé en Afrique du Sud en 2010 ont quelque peu baissé de rythme et ont même été éliminés dès la phase de groupe de la Coupe du monde 2014, puis sortis en huitièmes de finale de l'Euro 2016 par l'Italie.

Avec l'arrivée à la tête de la sélection de Julen Lopetegui, le renouvellement qu'ils espèrent, leurs clubs dominent actuellement la scène internationale, doit désormais être concrétisé sur le terrain. L'Espagne a fait un remarquable parcours en qualification. Elle se trouve actuellement en possession d'un groupe composé d'un mélange de cadres expérimentés et jeunes aux dents longues, et veut, de ce fait, retrouver le podium à la faveur de cette quinzième participation à une phase finale mondiale.

La qualité est là

La présentation de l'équipe espagnole a de quoi donner des complexes a bien des adversaires, mais ce ne sera pas le cas des Tunisiens qui ont toujours réussi contre les grandes équipes. Ils le doivent surtout à leur excellente lecture du jeu et à une discipline reconnue dans l'application des consignes qui découlent de la stricte observation des adversaires potentiels. De toutes les façons, si les Espagnols ont pris autant de précautions, c'est qu'ils sont convaincus que les Tunisiens ont énormément progressé au niveau de la technique collective adaptée et adoptée grâce aux qualités individuelles de leurs joueurs. L'apport d'éléments devenus clés de nos compatriotes évoluant à l'étranger et rompus aux rythmes élevés et à la fréquence véritablement professionnelle du football moderne, a largement contribué à ce changement radical dans la façon de jouer des Tunisiens.

Maâloul se trouve, comme ce fut le cas pour Chetali en 1978, à la tête d'un groupe, que l'on peut qualifier d'exceptionnel, complémentaire et surtout où les joueurs de qualité ne manquent pas. S'il a eu le mérite d'avoir réussi à les motiver pour les réunir, il doit accompagner cette réussite par une pleine expression sur le terrain. Les prémices ont été jusque-là prometteuses et il n'y a aucune raison pour que cela s'arrête.

En dépit de la phase de préparation effectuée dans des conditions particulières, pour ne pas dire difficiles, les joueurs ont bien répondu et ont su faire preuve d'un volontarisme et d'une force de caractère qui leur ont permis de retourner des situations qui semblaient compromises.

Un match important donc, mais qui ne doit en aucune façon être mal interprété ; quel qu'en soit le résultat. Encore une fois, le résultat dans ce genre de rencontres est pour ainsi dire secondaire. C'est la façon de jouer, de réagir et de contrôler jeu et nerfs qui compte le plus.

N'oublions jamais que la préparation prend fin seulement quelques ... minutes avant un match de compétition. Lorsque l'on se trouve au carrefour d'une reconstruction de l'équipe (paradoxalement l'Espagne est dans le même cas que nous), il faut savoir prendre la bonne direction.

C'est le 18 juin, contre l'Angleterre, que nous devons être prêts.