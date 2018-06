Cote d'Ivoire: Enquête sur la balance des paiements 2017 - Pour des données fiables dans des délais réduits

Le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique a procédé le jeudi 7 juin 2018, au Plateau, au lancement de l'enquête de la balance des paiements 2017.

Améliorer les taux de réponse au seuil maximal garantissant la fiabilité des données au titre des balances des paiements. Tel est l'enjeu de la Journée d'information et de sensibilisation des différents acteurs à la nécessité de leur contribution à la réussite de l'enquête de terrain. Elle a été organisée par la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique en collaboration avec la direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (Bceao).

C'était le 7 juin, à l'occasion du lancement de l'enquête sur la balance des paiements 2017, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) au Plateau. Selon le Dg du Trésor, Assahoré Konan Jacques, par ailleurs président du comité de la balance des paiements, « cette Journée de sensibilisation qui est une première en Côte d'Ivoire doit contribuer à relever le défi de la fiabilité des données et de la réduction des délais de production tant voulues par les autorités compétentes ».

Relevant que les taux de réponse au titre des balances des paiements de 2015 et 2016 sont respectivement de 69,5% et 85,4%, Assahoré Konan Jacques a exprimé son engagement, à travers cette séance de sensibilisation, à réduire davantage les délais de production des comptes extérieurs du pays, fixés au plus tard au 12 octobre 2018.

« De notre capacité à produire des données fiables et en temps réel sur les comptes extérieurs de notre pays, dépendra donc la qualité et l'efficacité des politiques économiques à mettre en place », a-t-il expliqué. Non sans relever: « L'information statistique joue un rôle important dans le suivi et l'analyse de la situation socio-économique d'un pays. Car elle permet de cerner les réalités et les évolutions susceptibles de mieux orienter les mesures de politiques sociales et économiques ».

Le directeur national de la Bceao, Coulibaly Chalouho, assurant le secrétariat technique du comité de la balance des paiements, a, pour sa part, évoqué un challenge qui requiert la conjugaison des efforts en vue de lever les entraves susceptibles d'empêcher l'atteinte des objectifs de qualité et de délai de production des données. Il a insisté sur le devoir d'informer les opérateurs économiques sur l'utilité des statistiques des comptes extérieurs et la nécessité de leur pleine adhésion à la collecte des données.

Ainsi, les participants issus de plusieurs ministères et structures nationales techniques, mais aussi des institutions internationales ont été informés sur les méthodes et techniques de collecte des données pour l'établissement de la balance des paiements. Puis, instruits sur le contenu des questionnaires conçus suivant la typologie de l'activité des différents agents économiques, en plus des explications sur la manière de les renseigner convenablement. Ils ont été, enfin, sensibilisés à l'identification des difficultés éventuelles rencontrées par les structures faisant l'objet d'enquête et des solutions idoines trouvées.

Signalons que la balance des paiements est un état statistique retraçant, sous forme comptable, l'ensemble des flux d'actifs réels, financiers et monétaires entre les résidents d'une économie et les non-résidents, au cours d'une période déterminée. Elle permet non seulement d'évaluer l'insertion de l'économie dans son environnement extérieur.

Mais aussi, d'identifier l'apparition de déséquilibres et de comprendre comment ceux-ci sont financés par le reste du monde. Constituant, en outre, une source contributive à l'élaboration de certains agrégats nationaux, elle apparaît ainsi comme un élément essentiel de la statistique nationale.