Cote d'Ivoire: Deux mois de caution, deux mois de loyer - Les députés ont voté la loi en plénière

Ce n'est plus qu'une question de jour. Bientôt les Ivoiriens devront débourser deux mois de caution et deux mois d'avance, contre six ou plus par le passé, pour louer une maison.

Les députés de Côte d'Ivoire ont suivi les membres de la Commission des Affaires sociales et Culturelles qui avaient voté la loi en commission le mardi 29 mai dernier. C'é- tait hier, lors d'une séance plénière.

Sur les 258 députés siégeant, 228 ont répondu présents. Après plusieurs minutes de débats, le projet de loi a été adopté avec un amendement du député Affi N'guessan. « C'est la preuve que la démocratie est de mise à l'Assemblée nationale. L'amendement a été adopté par l'ensemble des députés parce qu'il était pertinent. Venant d'un opposant, les députés de la majorité pouvaient le rejeter par vote, si on n'était pas dans un Etat démocratique », a fait remarquer un élu de la nation.

Cette loi, il faut le dire, était attendue depuis logements par les locataires qui se sentaient grugés par les bailleurs. Au total, six projets de loi ont été examinés hier. Outre le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation ; il s'agit du projet de loi sur la lutte contre le trafic illicite de migrants ; de celui portant ratification de l'ordonnance No 2018-25 du 17 janvier 2018 modifiant l'ordonnance No 2013-660 du 20 septembre 2013 sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, telle que modifiée par l'ordonnance No 2015- 176 du 24 mars 2015.

On note également le projet de loi relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées ; le projet de loi portant régime juridique des avoirs illicites et le projet de loi sur la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Caisse de Dépôts et de Consignations de Côte d'Ivoire (CDCCI).