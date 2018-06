Tunisie: Lourde amende pour Zied Jebali

Démission du comité directeur du Stade Gabésien

Le président du Stade Gabésien, Saber Jemaï, a officiellement présenté sa démission aux autorités locales.

Cette démission de tous les membres du comité directeur a été présentée au gouverneur de Gabès. Durant cette réunion, Saber Jemaï a également présenté un état détaillé des dettes du Stade Gabésien, ainsi que la situation financière réelle de cette formation.

EST : Khenissi reprend les entraînements en solo

A cause d'une vilaine blessure musculaire, l'attaquant buteur de l'Espérance de Tunis et de la sélection tunisienne de football, Taha Yassine Khenissi a déclaré forfait pour le Mondial 2018.

Récemment, le buteur de l'EST a repris les entraînements en solo pour la première fois depuis quelques semaines, en attendant de retrouver le rythme avec ses coéquipiers dans les prochains jours.

Chiheb Ellili : «A l'ESS pour entrer dans l'histoire...»

Fraîchement nommé coach de l'Etoile Sportive du Sahel, le technicien Chiheb Ellili s'est exprimé à ESS TV et a clairement affiché ses ambitions avec sa nouvelle équipe. Après ses passages au CS Sfaxien et au Club Africain, Ellili s'est «honoré» d'avoir été choisi par la direction de l'ES Sahel : «Maintenant, je suis motivé et je veux entrer dans l'histoire de club en remportant tous les titres. Le challenge n'est pas simple et je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Le club est structuré et a des traditions, cela aide beaucoup pour franchir les crises le plus rapidement possible. Nous allons tout faire pour que l'équipe gagne à nouveau les titres les plus convoités. Je ne suis pas un magicien. Tout ce que je promets c'est de travailler dur. Et le travail finit toujours par porter ses fruits».

Composition du staff technique étoilé

Voici la composition du nouveau staff technique de l'Etoile Sportive du Sahel pour la saison prochaine :

Entraîneur : Chiheb Ellili

1er entraîneur adjoint : Kaïs Zouaghi

2e entraîneur-adjoint : Imed Ben Younès

Entraîneur des gardiens : Adel Zouita

Lassâad Dridi à la tête de Bordj Bou Arreridj

Lassâad Dridi dirigera une équipe algérienne la saison prochaine. Selon des sources concordantes, le bureau directeur de Bordj Bou Arreridj a décidé de confier l'équipe première de football au technicien tunisien. Une rencontre aura lieu très prochainement pour finaliser l'accord entre les deux parties.

CSS : Cinq joueurs sur la liste de départ

Après avoir nommé Ruud Krol comme nouvel entraîneur, la direction du Club Sportif Sfaxien veut rapidement mettre de l'ordre dans l'effectif avant même le début des préparations pour la prochaine saison. Ainsi, cinq joueurs ont été placés sur la liste de départ. Le premier est le défenseur Mahmoud Ben Salah qui évoluera avec un club en Arabie Saoudite. Les autres sont Maher Hannachi, Houssem Louati, Wassim Kammoun et Mohammed Ndong.

Cinq jeunes Cabistes promus

Le Club Athlétique Bizertin a promu parmi la catégories seniors les cinq jeunes joueurs suivants qui ont signé leur premier contrat professionnel de cinq ans : Sami Jouidi (défenseur, 17 ans), Rayane Jemili (attaquant, 17 ans), Arafat Jemaï (joueur de couloir, 18 ans), Yasser Mechergui (attaquant, 18 ans) et Yassine Kchok (défenseur axial, 18 ans).

Le CAB sur Sabri Zaïdi

Le Club Athlétique Bizertin a fait une offre officielle à la Jeunesse Sportive de Kairouan afin de s'attacher les services du jeune attaquant Sabri Zaïdi. Le joueur est âgé de 22 ans et cette saison, il a disputé 19 matches avec le club aghlabides et marqué un but.

Le montant offert par le club nordiste n'a pas filtré, mais la JSK ne devrait pas trop s'opposer, puisqu'elle traverse une crise financière depuis plusieurs mois.

Nabil Kouki à Al Fayçali, c'est fait !

Le technicien tunisien va entamer une nouvelle aventure en Jordanie. Cette fois, Nabil Kouki prendra place sur le banc d'Al Fayçali après avoir trouvé un accord avec ses dirigeants qui se trouvent en Tunisie pour clôturer la transaction. L'ex-coach du CS Sfaxien devrait signer un contrat de deux saisons avec sa nouvelle équipe.

ES Métlaoui : Afouane Gharbi solide au poste

Le bureau directeur de l'Etoile Sportive de Métlaoui a décidé de continuer à faire confiance au coach de l'équipe première de football, Afouane Gharbi. Un accord a ainsi été trouvé entre le technicien tunisien et le président du club, Boujlel Boujlel. Rappelons que l'ESM a décroché la 7e place du championnat cette saison.