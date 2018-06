Cote d'Ivoire: Enfants victimes de traite et d'exploitation - Dominique Ouattara inaugure le premier centre à Soubré

Une autre action d'amour en faveur des enfants. C'est cet acte que la Première Dame, Dominique Ouattara a posé hier à Soubré, en construisant un centre d'accueil pour enfants.

Selon la Première dame, ce lieu permettra à la Fondation Children Of Africa et à ses partenaires de l'Etat et du Conseil du café-cacao d'apporter un souffle nouveau au processus de remédiation du travail des enfants. Cette prise en charge de haute portée des enfants victimes de ce fléau contribuera à réduire considérablement l'impact sur leur développement psycho-affectif.

Ce centre est le premier d'une série de trois projets prévus à Bouaké et Ferkéssédougou. Le centre de la région de la Nawa est un cadre convivial pour les enfants du sud-ouest du pays.

En offrant ce centre d'accueil, la Fondation de Dominique Ouattara souhaite offrir un centre doté de toutes les commodités appropriées afin que les enfants en difficulté puissent y trouver refuge et confort.

Ce centre comprend 4 dortoirs équipés de 8 lits superposés chacun, soit un total de 64 lits, offrant par leurs décorations et équipement, un havre de repos idéal. On y trouve 2 salles de classe pour des cours d'alphabétisation pour certains ou de remise à niveau pour d'autres ; 2 salles de formation et de travaux manuels où les enfants pourront apprendre le temps de leur séjour, les bases de la couture, de la coiffure, de l'esthétique et de la menuiserie.

De nombreuses autres activités d'art plastique leur permettront de s'exprimer et de s'épanouir. A cela s'ajoute une salle multimédia comprenant une bibliothèque et 3 ordinateurs avec connexion internet.

En prime une salle télé et détente, une grande salle polyvalente permettant des activités ludiques et récréatives, avec une superbe paillote où les enfants peuvent se rencontrer pour échanger entre eux et avec leurs éducateurs.

Le centre de Soubré est aussi composé de bâtiments administratifs et médico-social. « Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer ce premier centre d'accueil à Soubré», a-telle souligné.

Poursuivant, la présidente de Children Of Africa a exprimé sa reconnaissance aux ministres présents, aux fils de la région, aux autorités politiques, administratives et coutumières, ainsi qu'aux différents partenaires dont l'Unicef, les USA, à travers sa chargée des affaires en Côte d'Ivoire. « Ce pays est engagé à nos côtés, dans le combat contre les pires formes de travail des enfants », a indiqué Mme Ouattara.

Elle a saisi l'opportunité de cette inauguration pour faire des dons de 133 millions La Première Dame a offert un refuge sûr aux enfants en difficulté. de FCFA aux populations.