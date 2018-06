Tunisie: Le droit de grandir

L'exigence du haut niveau reste un bon sujet de réflexion autour de l'équipe de Tunisie. On peut lui accorder le mérite de s'être libérée et d'avoir intégré une profondeur dans le jeu. On peut cautionner, comme on peut désapprouver certains choix, mais nullement ceux destinés à interpeller et à intéresser les joueurs. Chose qui a fait système aujourd'hui dans le parcours de l'équipe.

Sur le terrain ou dans les vestiaires, le message semble de plus en plus prêt à passer. Avec des joueurs de qualité, la sélection est montée à un niveau rarement atteint. Elle ne manque ni d'allure ni de réalisme. Il faut dire que l'obligation de résultat impose forcément une obligation de jeu. Cela peut constituer la qualité imposante de l'effectif actuel composé notamment de joueurs capables de faire la différence à travers des accélérations sur trois ou quatre passes, ou encore à renverser le jeu. L'effet de surprise qu'elle n'a pas manqué ces derniers temps de susciter a donné des résultats. Le scénario des matches gagnés sur cette dynamique de «remontada» s'est souvent répété. Maâloul a compris, contrairement à ses prédécesseurs, que c'est toujours mieux de jouer que de subir. Cela ne peut être qu'une réponse aux avis évoquant les déboires du jeu offensif, sa mauvaise interprétation, son attrait relatif, ses perspectives.

L'esprit de compétition a été, et reste encore, une perpétuelle remise en question chez l'équipe de Tunisie dans sa nouvelle version. Elle se devait toujours de voir devant. Plus qu'une obligation, c'est désormais une conscience au quotidien. L'appréciation est bonne puisque la sélection reste toujours sur la même lancée. Le jeu et l'esprit offensif sont à l'ordre du jour. Il n'en demeure pas moins que les risques sont toujours là. Risque de déficience défensive, risque de déséquilibre. En tout cas, cette manière de jouer retient l'attention autant qu'elle met en garde.

Le parcours de la sélection a certainement apporté beaucoup de douceurs à un flux d'habituels constats moroses, lourds et inquiétants. Oui, l'équipe de Tunisie rassure. Dans sa manière de jouer, dans ses différentes interpellations, elle est aujourd'hui mieux perçue. Aussi bien pour les performances que pour l'attrait des formules d'attaque et de jeu. Sur un nombre calculé de phases abouties, l'inspiration, la créativité ont leur raison d'être.

Il y a de ces méthodes de jeu qui entrent en scène par une série d'approches qui rompent avec des significations déjà acquises et qui sont une ouverture sur un jeu en devenir. Cette philosophie a introduit en contexte footballistique des approches jusque-là interdites. Les joueurs ont pu découvrir une recomposition des priorités et des approches qui ne sont ni de l'offensive pure, ni de la défense assainie.

Dans leurs différentes versions, par rapport aux adversaires ou encore aux contextes, Maâloul et ses joueurs tentent pratiquement presque tous les profils de jeu et d'accomplissement. En attendant bien sûr ceux qui sont liés à une épreuve comme la coupe du monde. Il n'en demeure pas moins que leurs possibilités et leurs limites dépendent de la manière avec laquelle ils appréhendent la nature de cette compétition. Le match de ce soir contre l'Espagne peut être une avant-première. Au-delà du résultat, il devrait forcément y avoir une véritable recomposition des priorités, de la définition des rôles et des exigences compétitives du haut niveau.

La sélection est aujourd'hui attendue, beaucoup plus que dans le passé. Compte tenu de son statut et de sa réputation, ses contraintes ne sont plus liées seulement au résultat, mais aussi à la manière. Elles ont de nouvelles significations, surtout que l'équipe a suffisamment d'arguments et de moyens nécessaires pour aller jusqu'au bout et sortir le grand jeu. Elle revendique une nouvelle ligne de jeu et de comportement, une nouvelle raison d'être. De l'inspiration, mais aussi de la rigueur.

De nouvelles perspectives se dessinent. L'on sait que derrière tout degré d'accomplissement se cache toujours un degré de prise de risque. Et d'anticipation...