Sénégal: "Rencontre inédite" du CA de la Fondation Léopold Sédar Senghor, samedi

"Après Panazol et Limoges, relève le communiqué, cette idée a été approfondie les 23 novembre 2016 et 3 février 2017 au siège de la fondation Senghor à Dakar, au cours de rencontres entre son conseil d'administration et des délégations françaises, incluant M. Christophe Verger, par ailleurs président de l'Union régionale du Syndicat national des directeurs généraux, (SNDGCT), et du conseil d'administration de l'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) de l'Université de Limoges".

Elle signale que l'idée de la création d'une antenne de la Fondation Léopold Sédar Senghor en France "a été formulée au cours des rencontres organisées à Panazol et à Limoges en septembre 2016", au cours desquelles diverses "activités notables avaient marqué la commémoration du 110ème anniversaire de la naissance du poète président, initiées dans le cadre de la coopération décentralisée entre les Villes de Panazol et de Diofior".

Dakar — La Fondation Léopold Sédar Senghor organise samedi "une rencontre inédite" entre son conseil d'administration et une délégation de la métropole de Limoges (France), venue "proposer et défendre sa candidature pour l'hébergement" de son antenne dans son hôtel de la région Nouvelle-Aquitaine, a-t-on appris de la partie sénégalaise.

