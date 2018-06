Cote d'Ivoire: Développement durable - Philip Morris International veut s'inscrire désormais dans un avenir sans fumée

Selon cette déclaration, l'ambition de Pmi consiste à remplacer les cigarettes par de meilleures alternatives au tabagisme pour les millions d'hommes et de femmes qui continueraient néanmoins de fumer.

Placer les produits sans fumée au cœur des efforts de développement durable de PMI pour relever les défis sociétaux encore plus vastes, stimuler l'excellence opérationnelle, gérer son impact social et réduire son empreinte environnementale. C'est ce qui ressort du rapport de développement durable (2017) de Philip Morris International (Pmi), publié le jeudi 7 juin. Ce troisième rapport de développement durable (2017) décrit les mesures concrètes qu'elle a prises pour transformer fondamentalement ses activités.

Dans ce rapport, l'industrie de tabac fait une description plus globale de ses activités de développement durable. Pour garantir une plus grande transparence et faciliter l'évaluation des progrès dans ce sens, PMI a adopté un ensemble plus complet d'indicateurs et de tendances de données. Par ailleurs, l'entreprise a partagé plus d'informations contextuelles sur ses activités et la gestion de la durabilité, compte tenu des commentaires qu'elle a reçus concernant son rapport 2016.

L'an passé, Pmi a adopté un ensemble d'indicateurs de transformation de l'entreprise pour évaluer les progrès par rapport à son objectif d'offrir un avenir sans fumée. Les principaux faits marquants pour l'année 2017 étaient notamment: La poursuite de la réorientation de l'allocation des ressources vers des produits sans fumée qui représentent 74% des dépenses mondiales en matière de R&D et 39% des dépenses commerciales mondiales; Les produits sans fumée représentaient près de 4,4 pourcent du volume des cargaisons de PMI et approximativement 13 pourcent des recettes nettes, hors droits d'accises; PMI estime qu'à la fin de l'année 2017, plus de 4,7 millions de fumeurs adultes avaient arrêté de fumer des cigarettes et se sont tournés vers le principal produit sans fumée conçu par Pmi.