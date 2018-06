Tunisie: Un biopic sensible et attachant

Le rendez-vous de mardi soir qui a drainé un grand nombre de spectateurs était cinématographique et proposait la projection du dernier film de la réalisatrice française Lisa Azuelos, un biopic qui faisait revivre à l'écran la grande diva Dalida dont le parcours de vie était exceptionnel et très particulier.

« Résumer la vie de quelqu'un en deux heures et particulièrement la vie de Dalida était une gageure. Mais je me suis concentrée sur une chose que Dalida a laissée avant de partir,son mot qui disait que " La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi" .J'ai fait ce film pour que ceux qui le voient puissent lui pardonner et surtout qu'elle puisse se pardonner à elle-même », déclarait Lisa Azuelos aux médias.

En février 1967, Dalida, vedette populaire de la chanson, tente de mettre fin à ses jours, dans sa chambre d'un grand hôtel parisien. Le chanteur italien Luigi Tenco, son compagnon, s'est donné la mort dix jours plus tôt. Durant les longs mois de convalescence de la jeune femme, son psychothérapeute reçoit ses proches et les hommes de sa vie, pour cerner son mal-être. On remonte alors le cours de sa vie dans le cabinet du psychiatre grâce au témoignage de ceux qui l'ont connue ou aimée. Au gré des récits de chacun, le portrait intime de Dalida, née IolandaGigliotti, se dessine progressivement dans le film.

Les relations père-fille harmonieuses sont le gage, pour la future femme, d'un avenir amoureux équilibré, prétendent bien des psychologues. Or, les rapports du père de Dalida avec sa fille étaient difficiles et pourraient bien être la cause des difficultés sentimentales que Dalida a eues avec les hommes de sa vie.

Le père de Dalida passe la guerre dans un camp de prisonniers dans le désert. Il est italien dans une Egypte à domination anglaise. Or, l'Italie est en guerre contre la Grande-Bretagne. Il en revient malade et violent. Dalida et le reste de sa famille avaient souffert de son état, chose qui la marque pour toujours.

«Seule une femme pouvait comprendre aussi intimement le vécu tragique de ma sœur. Lisa Azuelos a respecté la vérité historique tout en livrant sa vision psychologique très juste du caractère de Dalida.» C'est ainsi qu'Orlando, le frère de la chanteuse disparue en 1987, s'est exprimé à propos du film, auquel il a contribué. Des éloges qui confirment ce que le spectateur ressent en découvrant ce biopic : l'impression de voir renaître sur pellicule Dalida, l'artiste publique, mais aussi la femme privée.

Le choix du mannequin italien Sveva Alviti y est pour beaucoup. Choisie parmi plus de 200 candidates, elle incarne brillamment la chanteuse, lui prête son charme et sa fougue, jusque dans ses prestations scéniques.

Dalida revit, donc, sous les traits de Sveva. On suit avec elle le cours d'une vie tragique jalonnée de triomphes artistiques mais aussi de drames personnels. Dalida était une chanteuse adulée mais une amoureuse maudite, une artiste populaire et célèbre mais une femme terriblement seule et meurtrie. On découvre les deux aspects contradictoires de la vie de Dalida; celui de l'artiste public et celui de la femme privée.

L'actrice campe avec beaucoup de sincérité et d'intensité la chanteuse. Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle ou encore la star italienne Ricardo qui incarnent les hommes de sa vie tous apportent une vitalité chaleureuse à cette œuvre et complètent ce beau tableau à la mise en scène très lyrique.

Rythmé par les tubes intemporels de Dalida, des restitutions de ses spectacles et ses prestations artistiques sur scène ou encore ses répétitions,ce biopic est une œuvre complète, où l'on trouve un grand plaisir à voir et vivre, le temps d'un film, l'histoire de cette artiste attachante, qui malgré son suicide en 1987, continue de rayonner de sa présence éternelle.