Tunisie: Profession photographe de guerre

Fait-il avoir un cœur d'acier pour faire ce métier ? a demandé l'animateur Hamideddine Bouali. «J'avoue que je me suis fait la violence de dépasser ce stade. J'avais un objectif précis. Devenir un photographe de guerre». Ezer Mnasri à parlé aussi de son enfance et du premier film qu'il a visionné sur la photo,de guerre, «il s'agit à l'époque d'un film sur un photographe de guerre qui porte le nom de Keven Carter, dit-il, j'avais huit ans. Et cela m'a marqué à jamais. Ce qui m'attire vers ce métier, ce n'est pas l'aventure ou la guerre, mais ce que les gens ne peuvent pas percevoir de la guerre».

Quel est le rapport de ce métier avec l'argent ? «Cela n'a rien à avoir avec l'argent même si on peut en gagner avec ce métier. Répond le photographe, J'ai fait la Syrie en 2015 et l'Irak en 2016. Je n'ai pas pensé à l'argent. Pour ces deux pays, je suis parti avec juste un petit pécule et il fallait que je me débrouille».

Le rapport avec la mort est l'un des points les plus importants qui marquent ce genre de photographe, «j'ai pénétré dans des endroits très dangereux dont un tunnel bourré d'explosifs. Cela dit, lors de mes reportages en Syrie et en Irak on m'a interdit de photographier plusieurs choses. Il faut comprendre que eux aussi ils ont une politique de l'image qu'ils veulent communiquer. Ce que je n'ai pu photographier, je l'ai écrit sur le papier pour ne pas l'oublier». Y a-t-il pire que la mort ? «Oui! Répond Ezer, ce qu'on voit pendant la guerre, toute cette horreur... Il y a des fois où on souhaite être mort que de voir ce genre de spectacle».