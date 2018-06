Angola: Le gouverneur de Luanda prévoit plus d'emplois avec la Zone de libre-échange

Luanda — Le gouverneur provincial de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à plus d'investissements et d'emplois pour les citoyens, avec l'adhésion de l'Angola à la Zone de libre-échange continentale.

Le gouverneur a exprimé son souhait à l'ouverture de l'atelier sur "l'adhésion de l'Angola à la zone de libre-échange continentale", promu par le ministère du Commerce, avec la participation des provinces de Luanda et de Bengo.

« En tant que gouverneur de Luanda, je souhaite que cette adhésion renforce le marché provincial, attire plus d'investissements et favorise le développement industriel, plus de commerce et crée surtout de nombreux emplois pour les citoyens de cette province », a-t-il dit.

Pour lui, l'adhésion à la Zone économique représente la matérialisation de l'un des souhaits de l'Union africaine, à savoir assurer l'intégration économique du continent.

Le traité signé par 44 pays, dont l'Angola, par le Président de la République, est la première étape conduisant à la formation de ce qui pourrait être la plus grande zone de libre-échange dans le monde d'ici la fin de 2018, si au moins 22 parlements nationaux ratifient la document.

Il souhaite que la Zone de libre-échange africaine stimule le commerce intérieur du continent, encourage les investissements dans les infrastructures de télécommunications, le transport, l'agro-industrie, le tourisme et crée les bases d'une industrialisation et la transformation structurelle de l'économie des pays membres.

Il a noté que selon les statistiques des agences internationales, le produit intérieur brut (PIB) total de l'Afrique ne représentait qu'un pour cent du PIB mondial, et que le continent ne contribue qu'avec deux pour cent aux transactions commerciales mondiales, sans échanges importants entre les pays du continent.

En termes de chiffres, a-t-il poursuivi, la zone libre deviendra le plus grand marché libre du monde, depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dont la population devrait atteindre 2,5 milliards d'ici 2050, l'équivalent 26 pour cent de ce qui est projeté pour la population active mondiale, avec une économie estimée à croître deux fois plus vite que le monde développé.

La zone de libre-échange vise à créer un marché continental unique de biens et services, en établissant la libre circulation des personnes, et à ouvrir la voie à l'accélération d'une union douanière en 2022 et d'une communauté économique africaine d'ici 2028.

Les directeurs du commerce national, provincial et municipal des provinces de Bengo et de Luanda ont participé au séminaire.