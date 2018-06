Algérie: Sommet international sur l'économie de l'après - pétrole fin 2018

ALGER- Le Sommet international sur l'économie de l'après-pétrole "Next Economy Summit" aura lieu les 3 et 4 décembre 2018 à Alger, a annoncé vendredi le Forum des chefs d'entreprises (FCE) dans un communiqué.

Placé sous le haut patronage du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, ce sommet international intervient dans un contexte international marqué par le défi de l'après -pétrole, a ajouté la même source .

Il impulsera réflexion, débat et travaux, autour d'une thématique centrale intitulée "Emergence d'un nouveau modèle économique basé sur les services, la transformation et production manufacturière et les nouvelles technologies".

L'objectif de ce sommet, selon le FCE, est de faire émerger de nouveaux modèles qui facilitent le passage d'une économie basée sur l'exploitation et l'export de matières premières, à une économie de la transformation, de la production manufacturière et des services.

Cet évènement économique conforte la position de l'Algérie, 4ème économie d'Afrique, en tant que hub africain et méditerranéen d'échanges économiques.

Il permettra de mettre en avant l'ambition algérienne au plan économique et valorisera sa production nationale destinée à l'exportation ainsi que les innombrables forces, atouts et opportunités d'investissement qu'offre le secteur économique national.

Plus largement, ce sommet international organisé autour de la problématique de l'après pétrole, initiera et nourrira la réflexion sur l'économie du futur, impliquant aussi bien les politiques publiques que les dynamiques et stratégies d'entreprises privées.

Il verra la participation de nombreux représentants d'états et d'instances politico-économiques internationales, de dirigeants d'entreprises et d'organisations patronales, de think-tanks, de start-ups et de medias internationaux.

Le programme du sommet offrira l'opportunité aux participants d'échanger à travers des ateliers de travail, des sessions de networking et des panels animés par des experts.

En marge des conférences et des ateliers, l'exposition et la présentation de solutions innovantes pour l'après pétrole, permettra aux visiteurs une immersion dans les économies de demain à travers des démonstrations et des expositions.

Le FCE ambitionne de faire de cet évènement, une référence sur le sujet des économies émergentes et de la transition économique. Ce sommet international sera clôturé par un appel à contribution des participants pour produire un livre Blanc des solutions de l'économie de demain, conclut le communiqué du FCE.