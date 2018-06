Sénégal: CM 2018 - Les Lions sont "entrés" dans leur compétition (Amara Traoré)

D'après Amara Traoré, "entre le Luxembourg (31 mai) et la Croatie, le Sénégal a beaucoup gâché", alors qu"'en coupe du monde, il faut mettre au fond la plus petite opportunité".

"J'ai bien aimé l'équipe jusqu'à la 75-ème minute et après, il y a eu moins de cohésion", a-t-il dit, indiquant qu'il va falloir travailler pour être lucide devant le but.

L'ancien entraîneur de la Linguère de Saint-Louis affirme que "c'est un match où il y avait une opposition de styles entre une équipe croate avec une grande assise technique et ayant la possession du ballon et une équipe du Sénégal ayant accepté de jouer tantôt avec un bloc bas, un bloc médian et parfois avec un bloc haut pour récupérer le ballon avant d'amorcer ses attaques",

