Cote d'Ivoire: Sietta 2018 - La 3e édition se tient du 8 au 10 novembre au palais de la culture de Treichville

Signalons que cette édition 2018 sera couplée avec le 3e Conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou (Cicc) et de la Conférence annuelle de l'Alliance du cajou africaine (Aca), comprenant le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Selon lui, le salon sera animé par environ 500 exposants et conférenciers. Il regroupera les promoteurs d'équipements et de technologies de transformation, les Pme, les coopératives de producteurs, les industriels du secteur et les institutions de crédits.

Selon Souleymane Diarrassouba, cette édition 2018 se veut une plate-forme d'exposition, de démonstration, de vente d'innovations en matière de transformation et d'échanges entre les professionnels du secteur. Non sans préciser: «les exportateurs sont tenus de justifier d'avoir vendus 15% de leurs productions à des opérateurs locaux avant l'obtention d'autorisation d'exporter».

Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, a procédé au lancement de la 3e édition du Salon international des équipements et des technologies de la transformation de l'anacarde (Sietta) 2018. C'était le 7 juin à Abidjan-Plateau.

