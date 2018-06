Ile Maurice: Deux ans après un vol à Mont-Choisy, un présumé cambrioleur arrêté

Qui dit trail dit sentiers et qui dit sentiers dit détour par l'Histoire et le patrimoine. Histoire(s)… Plus »

Le vol remonte au 4 juin 2016. Le médecin, âgé de 52 ans, qui réside à Laventure, avait fait une déposition pour signaler le cambriolage de son appartement à Mont-Choisy. Selon lui, ce vol a été commis entre le 4 avril et le 5 mai 2016 vers 17 heures. Il avait constaté que le bungalow avait été vidé. Il lui manquait un ensemble de sofa en bois, neuf tables, dont l'une en marbre, un lit à étage, deux autres lits en bois, neuf chaises, un réfrigérateur, une bonbonne de gaz, trois matelas, quatre armoires et un climatiseur.

Après avoir nié toute implication dans cette affaire dans un premier temps, le SDF a relaté comment il avait dévalisé la maison d'un médecin, emportant notamment des meubles et un climatiseur d'une valeur de Rs 200 000. Il a allégué avoir vendu les meubles à des inconnus et qu'il a dépensé tout l'argent.

