Tunisie: A 17 ans, il a déjà tout d'un grand !

Une seule scène a rassemblé public et artistes. Majd Mastoura, Lilia Ben Romdhane et Hamdi Majdoub pour… Plus »

Ali Aloulou a estimé que le club n'a pas encore vu le bout du tunnel et que la liste candidate s'est fixé comme priorités : le renouvellement des contrats de certains joueurs, le paiement des dettes, une meilleure gestion financière des affaires du club et la réhabilitation du terrain d'entraînement de l'équipe sénior au Parc Mounir-Kebalil.

Caen (Ligue 1), ex-club de Faouzi Rouissi, et Valenciennes, où militait un certain Fahd Ben Khalfallah, suivent avec intérêt le défenseur du CA, Ali Abdi. En clair, le profil du latéral gauche du Club Africain plaît aux deux clubs en question. Abdi, 24 ans, est également courtisé par le club suisse, Young Boys.

