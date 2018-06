Afrique: Répétition générale pour la Tunisie

"Il n'est jamais simple de choisir pour s'étalonner de grandes nations du football comme l'Espagne, 10e au classement FIFA et un des gros favoris pour la couronne, observe-t-il. Pourtant, nous avons pris ce "risque" et préféré aller aux devants de nos lacunes et insuffisances pour pouvoir y remédier. Cela a aussi l'avantage de donner le rythme que vont imposer des adversaires du calibre de l'Angleterre et de la Belgique. Ce genre de rivaux ne vous laissent même pas le temps d'opérer tranquillement la transition. Chez eux, les choses vont à une vitesse folle".

A la pointe de l'attaque, en attendant le retour de Khazri, le Clubiste Sabeur Khelifa et le Niçois (et ancien Clubiste) Bassem Srarfi seront en ballottage.

L'arrière-garde devrait se composer de Bronn, Maâloul, Meriah et Syam Ben Youssef, alors que Sassi, Skhiri, Ben Amor, Badri et Sliti animeront la ligne médiane.

Tout au plus ménagera-t-il son attaquant Wahbi Khazri, qui vient de se rétablir de sa blessure, et donnera-t-il du temps de jeu au vétéran de l'équipe, le portier Aymen Mathlouthi qui va relever le nouveau titulaire du poste, le Castelroussin Moez Hassène.

