Afrique de l'Est: Ethiopie /Erythrée - fin du différend frontalier

La guerre fratricide qui a opposé l'Ethiopie à son voisin l'Erythrée, entre 1998 et 2000, a fait au moins quatre-vingt mille morts. Lorsque l'Erythrée accède à l'indépendance, en 1993, elle fait perdre à l'Ethiopie son unique accès à la mer Rouge. Les deux pays maintiennent des forces le long de leur frontière de 1000 km de long et des affrontements sporadiques. Et puis, engagé sur un autre contentieux avec l'Egypte lié à la construction d'un barrage sur le Nil, Addis-Abeba entend également éviter que l'Erythrée ne serve de base d'appui au Caire.

Le gouvernement éthiopien vient d'annoncer la fin du différend frontalier, après avoir accepté les conclusions d'une commission internationale indépendante qui avait délimité, en 2002, le tracé de la frontière commune avec l'Erythrée, source de vives polémiques entre les deux pays frères. « Le gouvernement éthiopien a décidé de mettre en œuvre pleinement l'accord d'Alger et les conclusions de la commission sur la démarcation de la frontière et nous travaillons à leur mise en œuvre complète sans hésitation », peut-on lire dans un communiqué officiel.

