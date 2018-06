Cameroun: 593 Anglophones en prison

Voici la liste des 593 prisonniers anglophones embastillés dans les géoles du dictateur camerounais Paul Biya pour avoir simplement demandé l'amélioration de leurs conditions de vie.

1NGALIM FELIX

BAMENDA 29/11/2016

31/12/2016

2

ASELACHA MARTIN

DOUALA 06/12/2016

11/01/2017

3

TSI CONRAD

BAMENDA 08/12/2016

23/12/2016

4

TAMNGWA MARVIN T.

BAMENDA 08/12/2016

23/12/2016

5

TAH EMILE

BAMENDA 08/12/2016

11/01/2017

6

KINGAH VALENTINE

BAMENDA 08/12/2016

11/01/2017

7

AWAH THOMAS DZENYAGHA Jnr

BAMENDA 02/01/2017

11/01/2017

8

ALOBWEDE VAN KINGSLY S.

TIKO 08/01/2017

14/02/2017

9

BEZENG MERVINE

TIKO 08/01/2017

14/02/2017

10

PENN TERENCE

BAMENDA 16/01/2017

27/01/2017

11

MANCHO BIBIXY

BAMENDA 18/01/2017

20/01/2017

12

ESUA NORBERT

KUMBA 18/01/2017

31/06/2017

13

ESSONO WAKEMBA

MUNDEMBA 22/01/2017

24/02/2017

14

ANYANGAWEI NELLY

BAMENDA 27/01/2017

09/02/2017

15

NTSO BAYONG EUGENE

BAMENDA 27/01/2017

06/03/2017

16

TAYO LIVITE

BAMENDA 27/01/2017

06/03/2017

17

WIRBA BRUNO

BAMENDA 27/01/2017

06/03/2017

18

ADE KENNETH

BAMENDA 27/01/2017

05/03/2017

19

NJINOU TITUS

BUEA 29/01/2017

18/02/2017

20

VINCENT BOSI

NDOP 30/01/2017

18/08/2017

21

NGWA KINGSLEY

BAMENDA 30/01/2017

18/08/2017

22

NYUFORAM EUGENE

BAMENDA 30/01/2017

06/03/2017

23

LOPTE JACOB

BAMENDA 30/01/2017

06/03/2017

24

NUMFOR GODLOVE

BAMENDA 30/01/2017

29/01/2017

25

NGWA JOSEPH NGALING

BUEA 13/02/2017

14/02/2017

26

FUNG CALEMBA

WUM 19/02/2016

20/06/2016

27

FONYUY TERENCE BANYEH

YAOUNDE 28/05/2017

16/09/2017

28

KWALAR MARVIN

NKAMBE 13/06/2017

12/10/2017

29

FABIAN VISHIWGHO NOUANWOH

BAMENDA 15/06/2017

15/06/2017

30

OTU AYUK CLIFFORD

MAMFE 15/06/2017

03/10/2017

31

GEORGE MFOR TANG

VICTORIA 03/07/2017

12/10/2017

32

NGANYU TANGEM THOMAS

BUEA 03/07/2017

12/10/2017

33

ATANGA DURAND

KUMBA 19/07/2017

12/10/2017

34

FUH LURTHER CHE

MBENGWI 02/08/2017

26/10/2017

35

MARTHA FOMUYONG

MBENGWI 02/08/2017

26/10/2017

36

NGWA LOUIS

MBENGWI 02/08/2017

26/10/2017

37

CHE ELI JAH

BAMENDA 19/09/2017

10/01/2018

38

FRI CHRISTABELLE

BAMENDA 19/09/2017

10/01/2018

39

SIMON TSE

BAMENDA 19/09/2017

10/01/2018

40

GERMAINE DZENZO

LIMBE 21/09/2017

01/12/2017

41

TSE CLARENCE

BAMENDA 22/09/2017

29/12/2017

42

SOH GABRIEL

BAMENDA 22/09/2017

29/12/2017

43

BAH PAULINUS

BAMENDA 22/09/2017

29/12/2017

44

YUKA EDWARD

BAMENDA 22/09/2017

29/12/2017

45

TSIMUNGU EMMANUEL

BAMENDA 22/09/2017

29/12/2017

46

KINGSLEY LEKUMZY

BAMENDA 22/09/2017

29/12/2017

47

NFAM IVO

BAMENDA 22/09/2017

29/12/2017

48

TSE NOEL

BAMENDA 22/09/2017

29/12/2017

49

AKUMA DESMOND

BAMENDA 22/09/2017

29/12/2017

50

WINDZEREM CLIFFORD

KUMBO 22/09/2017

28/12/2017

51

ERIC YUFENYUY

KUMBO 22/09/2017

28/12/2017

52

WIRSIY FREDERI)

KUMBO 22/09/2017

10/01/2018

53

VINTAR BERTRAND

KUMBO 22/09/2017

28/12/2017

54

WOHLEN VITALIS (Deceased)

KUMBO 22/09/2017

10/01/2018

55

OWEN SMITH

BAMENDA 23/09/2017

29/12/2017

56

NCHOTFOU STEPHANE

SANTA 30/09/2017

15/12/2017

57

NDEUCHA JEAN FLOBBE

BALI 01/10/2017

04/01/2018

58

AWAH ROSTAND

BIDA 01/10/2017

15/12/2017

59

TIKUM MOSES

BATIBO 01/10/2017

04/01/2018

60

NDAMEN JULIUS

BATIBO 01/10/2017

04/01/2018

61

NCHE BRUNO

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2018

62

NCHE ROMEO

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

63

KUATE EDMOND

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

64

TITA GEORGES

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

65

ERNEST LONTUM

BAMENDA 01/10/2017

04/01/2018

66

DZUKU SHU PROTUS

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

67

BANGU COLLINS

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

68

DIENSI LEONARD

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

69

FON EVARISTUS

BAMENDA 01/10/2017

04/01/2018

70

BOMA ANTHONY

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

71

FUH LESLEY

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

72

KAMA JUDE

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

73

SOH RAOUL

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

74

ZEMO COLLINS

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

75

ANYE DIVINE

BAMENDA 01/10/2017

29/12/2017

76

MUSANG BENJAMIN

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

77

SUNDAY JUSTUS

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

78

MOU FONKWAH

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

79

NSOH BINDA

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

80

AMBE IVO

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

81

AKONGWI CHARLSE

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

82

NGWA PETER

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

83

TAMINANG EPHRAIM

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

84

KPUYUF ETIENNE

BAMENDA 01/10/2017

04/01/2018

85

YARAYEM PAUL

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

86

TAH GEORGE

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

87

PETER SULLIVAN

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

88

FONGOD RICHARD

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

89

JOHNSON BABILA

BAMENDA 01/10/2017

04/01/2018

90

TANYE ERIC

BAMENDA 01/10/2017

04/01/2018

91

ZOBOU JEAN CLAUDE

BAMENDA 01/10/2017

04/01/2018

92

MBAH STEPHEN

BAMENDA 01/10/2017

04/01/2018

93

NGU GABRIEL

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

94

WEMJEH JUDE

BAMENDA 01/10/2017

15/12/2017

95

NTUNFACK FLAVIO

MAMFE 01/10/2017

26/01/2018

96

OTU PRINCELY

MAMFE 01/10/2017

26/01/2018

97

ABANTELE VICTOR

MAMFE 01/10/2017

24/01/2018

98

ABIA NORBET

MAMFE 01/10/2017

26/01/2018

99

AKOM ALOYSIUS

MAMFE 01/10/2017

26/01/2018

100

ABAN FELIX

MAMFE 01/10/2017

26/01/2018

101

NDIFOR RICHARD

BAMENDA 02/10/2017

15/12/2017

102

KHAN MARCEL

BAMENDA 02/10/2017

15/12/2017

103

ATOH BENJAMIN

BAMENDA 02/10/2017

15/12/2017

104

AWAH GODLOVE

BAMENDA 02/10/2017

15/12/2017

105

DOBGIMA FREDERICK

BAMENDA 02/10/2017

15/12/2017

106

NJI VICTOR TEMBE

KUMBA 07/10/2017

05/01/2018

107

BABILA VENA

KUMBA 07/10/2017

05/01/2018

108

NGORAN LIVINUS

MESAJE 08/10/2017

26/01/2018

109

WINGO BONGKIREY FLAVIAN

MESAJE 08/10/2017

26/01/2018

110

NJU ALEX

10/05/2018

111

CYRIL BERINYUY

BAMENDA 27/10/2017

26/01/2018

112

LEND ZEMOL PLATINI

BAMENDA 27/10/2017

29/12/2017

113

AKEMBOM DIVINE

S. BABANKI 02/11/2017

28/12/2017

114

MOAHMADU ABDU CARINE

JAKIRI 06/11/2017

24/01/2018

115

DZEYUF RAUL WIYSAHNYUY

MESAJE 08/11/2017

26/01/2018

116

NVENDEKA LIVINUS

MESAJE 08/11/2017

26/01/2018

117

WOALA ERNEST NYUYTAI

MESAJE 08/11/2017

26/01/2018

118

NJOHZEKA LEONARD SUILIY

MESAJE 08/11/2017

26/01/2018

119

NDIFOR SMITH

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

120

LAMBEH JIBRIL

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

121

SIMPLICE FOTABONG

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

122

EFUETE ARMSTRONG

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

123

AMBESAY DIVINE

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

124

ANGA PLATINI

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

125

NTANGI ISIDORE AKO

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

126

NGOLEFE FRANKLINE

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

127

MBU THOMAS

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

128

ETIM CLEMENT

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

129

CHE ANDONG WILLIAM

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

130

KUMLAK JEFTER

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

131

AMBE LOUIS

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

132

NDAWE KENNETH

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

133

TAKU TANKA RAYMOND

BAFIA 13/11/2017

24/01/2018

134

TAMBA NORBERT

MUNYENGE 17/11/2017

26/01/2018

135

YONGO COLINUS

MUNYENGE 17/11/2017

24/01/2018

136

NJABORI GILIO

MUNYENGE 17/11/2017

26/01/2018

137

MAKOLO EKOI MATHIAS

MUNYENGE 17/11/2017

26/01/2018

138

MIYAOU KOME

KUMBA 05/12/2017

26/01/2018

139

FUNWIE PAUL VINCENT

140

NCHE BENJAMIN

141

ABANG RAMSEY JAPHARA

142

YUYUN DIVINE

143

MBUH RENE NSUH

BAMENDA 02/03/2017

05/04/2017

144

ATANGA CELESTINE

YAOUNDE 01/03/2017

05/04/2017

145

FONNCHAN

146

ATCHUO FIRMIN

147

SIMEON MOUFOR

KUMBA 09/02/2018

17/05/2018

148

SAKWE OLIVIER

KUMBA 11/02/2018

149

AMBA RAHIM

150

SUH EDWIN CHE

151

KAIN BERTRAND

18/02/2018

17/05/2018

152

SUH EMMANUEL

08/02/2018

17/05/2018

153

YUGAR ISSA

154

BANDE IGNATIUS

155

NDE JEREMIAH

156

TAMINA TERENCE

157

CHOKOUNG KELLY

158

ABAN GERALD

159

NSOBA EMMANUEL

YAOUNDE PRINCIPAL PRISON

1

ASAAH PATRICK NDANGOH

2

NDASI ALFRED NGYAH

3

TABI EDWARD FONDOH

4

KECHAWA SYLVA

5

NYONGBELLA VALERY FEJ

6

NYALUM GILBERT GANGTI

7

TANKAH NOEL BOBGA

8

AMBEAZIEH ANDREW OFEMBE

9

BERTIN KISOB

10

CHE CHI JOSEPH

11

TITA ERIC MOH TAKWI

12

ACHA CONSTANTINE ATALAMBEI

13

AFU NEVILLE

14

FONSOH IVO

15

AGWA LEVIS

TABLE NO 2

NAMES OF PRISONERS OF CONSCIENCE SLAMMED HEAVY JAIL TERMS

S/N

NAME OF DETAINEE

NUMBER OF CONDEMNED YEARS

1

FUNG CALEMBA

10

2

NJINOH TITUS B.

12

3

PENN TERENCE KHAN

12

4

NCHE BENJAMIN A.

11

5

AMBEIZEI ANDREW

12

6

NGWA JOSEPH NGALING

11

7

ALOBWEDE VAN KINGSLEY SAME

13

8

BEZENG MALVIN

11

9

LOPTE JACOB

11

10

WIRBA BRUNO

13

11

NYUYFORAM EUGENE

13

12

NUMFOR GODLOVE

12

13

BAYONG EUGENE

13

14

TAYO LIVITE

13

15

KISOB BERTIN

12

16

KINGAH VALENTINE

10

17

AWAH THOMAS D. JUNIOR

11

18

ASELACHA MARTIN

13

19

TAH EMILE AGWE

13

20

TSI CONRAD

15

21

MANCHO BIBIXY TSE

15

22

AGU NEVILLE *

10

23

FONSOH IVO*

10

24

AGWA LEVIS *

10

*First 3 students to be jailed under the 2014 Anti Terrorism law just for playing a prank

LIST 3

NAMES OF 409 SOUTHERN CAMEROONIANS HELD IN BUEA PRISON

1. ANKOH SILVANUS

2. FON AKEA THEODDOH

3. TAKIE FEDINAN

4. LEONGA NDIVE

5. DEBA KENNETH

6. NASAKO BESINAL

7. ATABOT FELIX

8. NDASA ALONA

9. ETOUBI FRED

10. OKOMBE PETER

11. BINDA DANNIEL

12. ECHENJO BRIGHT

13. PROMISE ABUERA

14. EBEKU ANDEN MESUMBE

15. CHU FRANKLIN

16. FUH ELVIS JVUA

17. NTAMBONG DENIS NTOUH

18. NGOSONG CLINTON ANUWOH

19. MENDI HARISON

20. ABANA HOZE APHA

21. ACHIFOR MOSES UJAOUTHA

22. ELUMBA SOLIVAN

23. RONARD REGAN NDANMUKONG

24. ndemaze junior

25. ebat jean

26. angoh Davidson

27. bobien tamoan

28. isuma john

29. hans ataji ndifon

30. derrick ndifon akoufei

31. akeve vasco

32. yasi kenedo tuka

33. nkwang evitus ndi

34. njeh douado tembeng

35. seimedore obase itoe

36. godfroy gue yoyo

37. chu beltus

38. livinus ashu dinka

39. ewange Durand allah

40. elvis nkeh fonking

41. ngachu brian ngachu

42. john fondungallah

43. uzeh fladimy nyoh

44. akuh micheal nyoh

45. kaffuet kizito njumlak

46. manje evaritus ngate

47. suh terren kwatohi

48. foncham Edwin akaragwe

49. ndam ben atoh

50. ambe ngwabe peter

51. ndam ngo frankklin

52. ebeun destiny

53. echu Daniel

54. ekule junior

55. besong carinton

56. graham ngabi

57. belvie dinga

58. nelson kimang

59. Kelvin ngu

60. ngwa joseph

61. ngo fritz

62. tonga roding

63. aaron wolete ecoli

64. Ronald agbor

65. njume denis

66. kubin derrick

67. Milton mbah

68. dfone javis

69. kasmith landeon

70. yannick younbert

71. edo clovis

72. sakwe frank

73. leku caleb

74. kum romanus

75. forwa Julius

76. tandom peter

77. movuh Robert

78. abia philemon

79. veranso franklin

80. emmanuel bohsuh

81. fon james

82. tombah Leonard

83. mamoda diaro

84. peter yenneka

85. victor ngwean

86. nguesse Julius

87. wirba louvert

88. mokekah elvis

89. sylvanus maya

90. anyi rene

91. nongo Thomas

92. princewill ngangie

93. ebong kingsley

94. elangwe bruno

95. mbongo akinda

96. ngam gilbert

97. akuh Edwin

98. kwebe elvis

99. ayatollah yalla

100. eboka valentine

101. Isaac forcha

102. abie bone

103. antam bonaldo

104. tanga desmond

105. anjah felix

106. ache gilbert

107. ndemanze junior

108. eti clintion

109. ako Clinton

110. donatus tawoh tate

111. eka Thomas mundoa

112. suh Kelvin

113. batupe jean paul

114. mokwo Samuel

115. andog c

116. abat kenedy

117. chabi Williams nsom

118. elang Kelvin

119. afambele Samuel

120. ndang eric ambe

121. ebang Robert

122. Thomas tamo

123. kpwep clement

124. fote Julius

125. ngeh laveran

126.ernest tomachu

127. kom dalinton

128. Benjamin nyanga

129. sunnem dominic

130. agwa Fergus

131. veron franklin

132. ako eric tambe

133. dianga basil mbuh

134. bonguisoh elvis

135. ngangqueh amadou

136. aku franeo

137. tachi nelson

138. attia maridol

139. ottia terence

140. fombim weny

141. aban wenus

142. njufack fabris

143. jayhem fabrice

144. ngisu godfred

145. langwi rene

146. amba simon

147. metuke simon

148. atey adolonaire atey

149. nkoume eyambe cliement

150. nelson forzang fonge

151. ngwa cliement emmanuel munke

152. gah roger

153. mbah gilbert

154. eboh anathole

155. usman aboh

156. akwabo Stephen

157. eka Clinton

158. gilbert takou asah

159. enci Julius

160. ngawe framklin

161. nyongo godwin

162. ernest egbe

163. fackgeh amos

164. ewane evaritus

165. rene benz

166. kam Augustine

167. libah Dominick

168. nsom albert

169. osake divine

170. ngobeh William

171. tefuh emmanuel

172. tachua iraham

173. mbina Stephen

174. yoah pascal

175. mpo clovis

176. bailack rene

177. ayong martine

178. mofor malvin

179. asoh Edwin aba

180. happy jean

181. andon Jacob

182. tingwo smith

183. awah lucas

184. efah Thomas

185. sakuda Donald

186. tamon jonas

187. njanfou jeol

188. nyoh barzine

189. fonda carison

190. achinyi kingsley

191. aponyi eric

192. fotbah brian

193. mua Julius

194. fandong george

195. fonyu elvis

196. mpokwa tasah

197. gilbert awambeng

198. che elvis

199. Collins nwabu

200. tabah emmanuel

201. abere micheal

202. efuka nelson

203. kum Julius

204. kume franklin

205. ngende hilary

206. ateh Stephen

207. ekwe Stanley

208.jablak walters

209. acha terence

210. chu atanetious

211. abiakem Jackson

212. ebule henry

213. formukon alex

214. mboma eric

215. ndangu donatus

216. amstrong jalgo

217. musi jude

218. nyoh ramson 219. john kenedy

220. tanga Jacob

221. alja moris

222. asien ernest

223. ni peter 224.konya godwin 225. abia franklin

226. ellah godlove 227. fonya jude

228. tah doran

229. ebarina peter

230. meh kenedy

231. ankie calitus

232. atemkeng emmanuel

233. ashu Daniel

234. ngalem elvis

235. tawe peter

236. awambe deland

237. mendi Dickson

238. anchebe princewell

239. chirion njoh

240. ampe cleran

241. tabe yang desong

242. kudi alian

243.nganfor martial

244. formukon Samuel

245. lafkinton genevice

246. ayong moses

247. memba clovis

248. nongel Thomas

249. tachi philimon

250. wanfor Edwin

251. molu noel

252. marcus ngonbe

253. forjong valery

254. brebel Brandon

255. tambe William

256. evaritus mehforkwa

257. chohel primail

258. james mukute

259. ando Donald

260. aba clement

261. chemuku Stephen

262. lista ajaba

263. tabi clement

264. titong bless gered

265. njie elvis

266. eric song bangsi

267. wepnje roland

268. wengo francais

269. aduma charles

270. timah derrick nji

271. meh jude

272. njanja Brandon

273. leku betrand

274. Lawrence kisop

275. nfon anjhony fally

276. paul piyadga

277. Clarence moungo

278. efuet lancha Clinton

279. augustin eric ode

280. itoe lovette

281. fang ivo

282. eboka Manfred

283. kenedy chu

284. Gerald susung

285. polycap felix

286. nkeng enstein

287. ngem gilbert

288. mbonjo atinda

289. asungwe Gideon

290. nyoh sylvernus

291. princewill nganje

292. elangwe bruno

293. ayuk Patrick

294. kum ernest

295. kum roger

296. benyela victor

297. fuo Anthony

298. ebony kingsley

299. tenje Robert

300. nkeih bless nana

301. nyunje elvis

302. nfonje eric

303. nejoh bersiel

304. achini kingsley

305. njanto joel

306. nkanje Julius

307. nfonda calsien

308. fondong george

309. forah brian

310. mbah valery

311. ntamu jonas

312. ernest ambe akwa

313. etenzock thadius

314. amia paul

315. abia che Gideon

316. agbor serge machu

317. edokege ewane nknelle

318. tefuchu titus ngeh

319. abinara promise

320.bindDaniel atelli

321. naka paul

322. kudi Julius

323. victorine mengi

324. tabifor damian

325. andoh Jacob

326. echenjo bright

327. etoabi fred

328. atabot felix

329. nyongo godwin

330. ehe Clinton

331. acha roland

332. forteh ngochi

333. asah paul

334. nelson fuzang fonge

335. movuh besong mbih

336. fonjock javis

337. amstrong ajuasom

338. rodani enki tanyi

339. nongkeng William

340. sumboisa

341. charles itoe ekoka

342. okombe peter

343. mumah eric

344. timah paul

345. apong amstrong

346. nkeng Ignatius

347. abia mamfred

348. akam desmond

349. ampo blaise

350. enko ramson

351. anje n.jonathan

352. hene deerick

353. ekobe melle ngolle

354. agbor serge

355. edokege ewane nkwelle

356. shafe marcel

357. nankang fabrice

358. ndi roger

359. fombo vitalis

360. tah franklin

361. kum eric

362. tatsinkov silas waffo

363. fuuh clovis nchia

364. abiache Gideon

365. endoh Collins

366. uche roland

367. akpo ebue Elton mbua bell

368. abi abel

369. array Jacob ashu

370. fonchain dieudonne

371. john tezor

372. nge titus

373. bafon elvis

374. ahile john

375. Thomas andeheme

376. Eban bessong

377. Roland eban

378. Richard ossen

379. Friday ebene

380. Thomas aburi

381. Abullah tanu ossang

382. Besong valantine

383. Eban roland

384. Mbua paul

385. Osang david eben

386. Terand agbor

387. Ossan paul

388. Tufoin Augustine

389. Ojong Eugene

390. Isreal ododro

391. Assu martine

392. Enow derrick

393. Edgar Samson

394. Ojong aldnine

395. Ndi chronicles

396. John paul

397. Samuel owen

398. Simi jean

399. Fabong derrick

400. Clovis venseka

401. Konsah rayanu

402. Jai rigobert

403. Mohamad awalo

404. Salas fabrice

405. Tabit Elijah

406. Motabo walters

407. Enongene ivo

408. Ikoe Clinton

409. Itoba nelson