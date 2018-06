Ile Maurice: La masse salariale atteint 60 % des coûts de l'industrie sucrière

Le chiffre est inquiétant. Un relevé officiel a permis de constater que 3 113 maisons de l'ex-CHA et EDC,… Plus »

Pour sa part, Jacqueline Sauzier a, notamment, évoqué les enjeux du secteur cannier pour l'année courante et l'avenir. Elle en a identifié trois. A savoir, l'érosion régulière des superficies sous canne, les revenus en baisse pour les producteurs et l'augmentation des coûts de production (dont la majoration du prix des carburants).

«Il y a eu un vrai travail de technicien pour voir comment augmenter les revenus pour l'industrie cannière, réduire les coûts et rendre ce secteur plus efficient. Maurice est en train de devenir un pays à haut revenu. On doit payer les gens correctement», a affirmé Kevin Ramkaloan.

Il participait à une rencontre avec des membres de la presse, à Port-Louis, ce vendredi 8 juin, dans le cadre d'une plateforme d'échanges sur la saison de coupe et sur les enjeux de l'industrie cannière, à l'hôtel Labourdonnais. Il était aux côtés de Jacqueline Sauzier de la Chambre d'agriculture et Devesh Dukhira du Mauritius Sugar Syndicate.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.