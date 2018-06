Ile Maurice: La fusion sous l'Economic Development Board freine la promotion de Maurice

Le chiffre est inquiétant. Un relevé officiel a permis de constater que 3 113 maisons de l'ex-CHA et EDC,… Plus »

«Nous sommes toujours dans une période de transition», justifie pour sa part Ken Poonoosamy, deputy Chief Executive Officer de l'EDB. Celui qui a dirigé pendant des années le BOI assure qu'avec la fusion, il y a une meilleure cohérence au niveau de la promotion. D'ailleurs, une nouvelle stratégie est en préparation pour un meilleur branding de la destination pour la promotion et la facilitation du business et de l'investissement à Maurice.

Au gouvernement, aussi, la situation commence à en préoccuper certains depuis la disparition de la Financial Services Promotion Agency, surtout dans le sillage des affaires Sobrinho et Bastos, qui ont fragilisé le secteur. L'agence responsable de la promotion des services financiers avait reçu un budget Rs 73 millions pour l'année financière 2017-2018.

Difficile, dans cette situation, d'entrevoir une reprise du secteur des exportations, qui a connu deux années de décroissance. «Les marchés traditionnels ne sont pas en bonne santé», note Lilawtee Rajmun, directrice de la Mauritius Export Association. Il faudrait, selon elle, une offensive pour stabiliser les marchés européen et américain et, en même temps, dénicher les nouvelles opportunités d'affaires. Lilawtee Rajmun est toutefois d'avis qu'il faut donner du temps à l'EDB pour mettre en place sa stratégie.

«La promotion ne se résume pas à participer aux foires internationales », explique un ancien président de l'organisme. «Il y a les salons, les enquêtes de marché mais aussi les inward buying missions (NdlR, une visite organisée pour hommes d'affaires étrangers dans des usines, où ils placent leurs commandes directement), qui jouent sur la visibilité et l'attractivité du pays.» Après la fusion, cette partie aurait été éclipsée.

En tout et pour tout, six exercices de promotion de la destination. À titre de comparaison, pour la période 2015-2016, à elle seule, Enterprise Mauritius avait organisé 60 «trade events», dont une cinquantaine d'initiatives personnelles.

Pour le secteur des produits de la mer, l'EDB a participé au Seafood Expo Global, du 24 au 26 avril, à Bruxelles. Dans le cadre de la stratégie africaine, le Board a aussi dépêché une délégation fin mai en Côte d'Ivoire pour les 7es Journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat.

En cause : la transition suivant la fusion du Board of Investment (BOI), d'Enterprise Mauritius et de la Financial Services Promotion Agency, trois agences dédiées à la promotion de la destination mauricienne auprès des investisseurs et des clients étrangers, sous l'ombrelle de l'Economic Development Board (EDB).

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.