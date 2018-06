Ile Maurice: Budget 2017-2018 - Quelques idées pour en finir avec la congestion routière

Les bouchons n'en finissent pas. Chaque jour, c'est un parcours du combattant pour les automobilistes. Et depuis que le pays est devenu un vaste chantier, le calvaire se poursuit. Artères principales, routes secondaires, autoroutes... Beaucoup d'issues sont congestionnées. Les embouteillages coûtent cher à l'État, soit Rs 6 milliards par année. Montant qui devrait passer à Rs 10 milliards en 2030.

D'autant que notre parc automobile ne cesse de croître d'année en année. Selon les chiffres compilés par Statistics Mauritius, de janvier à avril 2018, le nombre de véhicules enregistré est passé à 539 541. En 2017, 531 797 véhicules étaient mis sur route contre 507 676 en 2016. Il y a dix ans, notre parc automobile comprenait 351 406 véhicules.

Dans le Budget 2017-2018, le Premier ministre s'est lancé un défi. Celui d'investir massivement dans les infrastructures afin de les moderniser. D'ailleurs, dans son message à la nation le 12 mars, Pravind Jugnauth a affirmé qu'«une des plus grandes transformations de notre économie sera dans le secteur des transports».

Ainsi, le gouvernement mise sur deux projets majeurs qui devraient décongestionner les routes. Soit le Metro Express et les projets sous le Road Decongestion Programme (RDP), à savoir la construction des autoponts (flyovers) de Pont-Fer- Dowlut-Phoenix et la route A1-M1 pour relier Coromandel à Sorèze.

Le Budget 2018-2019 devrait être une continuation du RDP avec le décaissement de fonds pour financer d'autres routes, notamment la Ring Road 2, qui sera au coût de Rs 5 milliards. Deux petits tunnels seront construits. L'un de 1,1 kilomètre (km) passera sous la Montagne-des- Signaux et l'autre, de 775 mètres (m), sous la colline Monneron.

Au Parlement, le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, a expliqué que le système de transport routier est basé sur une structure à trois niveaux. Ce qui existe déjà fait partie du premier niveau, le RDP en est le second, alors que le Light Rail System (LRT) représente le troisième. Les trois combinés devront fournir une plus grande mobilité et fluidité au système de transport pour les prochains 30 ans.

Mais que peut-on faire de plus pour fluidifier la circulation sur nos routes ? Voici quelques idées...

En finir avec les voitures hors taxes pour les fonctionnaires

Les facilités de paiement offertes par les leasing companies encouragent les gens à devenir propriétaire de leur propre voiture. Un particulier peut avoir deux ou trois voitures dans son garage. Et les plus avantagés sont les fonctionnaires. Ils ont notamment droit à des voitures à 100 % hors taxes. Si le gouvernement veut solutionner le problème de congestion, il doit revoir ce privilège. Avis que partage Deva Armoogum, consultant en transport. Il affirme qu'il faut éliminer le principe des voitures hors taxes destinées aux fonctionnaires.

Décentraliser Port-Louis

Les principales institutions se trouvent dans la capitale. La solution serait de décentraliser les services importants vers d'autres régions. Du coup, l'entrée de Port- Louis deviendra plus accessible aux automobilistes.

Introduire le système de péage

Il faudrait introduire le système de péage sur les autoroutes pour dissuader les gens de prendre leur voiture. Ainsi, ils se tourneraient alors vers le transport en commun, notamment le métro. C'est ce qu'affirme l'économiste Éric Ng, ajoutant qu'il faut aussi encourager le covoiturage. Les passagers devraient payer le péage en fonction du nombre de passagers dans les voitures. S'ils sont quatre, ils ne payent rien.

Avis que partage Deva Armoogum. Il estime qu'un système de péage électronique aiderait à fluidifier le trafic à Port-Louis et la tarification de la congestion (congestion pricing). «Bloquer des véhicules avec des plaques non-impaires. On paie plus s'il y a un ou deux passagers dans le véhicule. Si on utilise la route, on effectue un paiement.»

Des routes à sens unique à Port-Louis

Autre solution proposée par l'économiste Éric Ng est de rendre les routes de Port-Louis à sens unique. «La plupart des routes sont très étroites. Ce qui rend la circulation difficile.» L'autre inconvénient ? Les parkings. Les enlever aiderait à fluidifier les routes de la capitale, fait-il ressortir.

Plus d'autoponts et de routes

Construire plus d'autoponts aidera à décongestionner les routes, surtout dans les endroits stratégiques, poursuit l'économiste. Autre solution ? Construire plus de routes pour lier les quatre coins de Maurice. Par exemple, une autoroute qui lie la région de l'Est à l'Ouest. Une des routes qui devraient sortir de terre est celle qui lie l'avenue Hillcrest à la M3, Terre-Rouge-Verdun, afin de décongestionner le trafic routier dans la Ville des fleurs. Le budget sera fixé lors de la prochaine année financière. La Road Development Authority (RDA) se penche déjà sur la M4, autoroute qui reliera Forbach à Plaisance.

L'installation de feux de signalisation

Pour mieux fluidifier le trafic, Deva Armoogum explique qu'il faut mettre davantage de feux de signalisation, comme c'est le cas à Rose-Hill. En éliminant les ronds-points et en étendant le système de feux vers d'autres régions, le trafic devrait être plus fluide.