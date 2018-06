Afrique: Le Vatican va prochainement ouvrir une ambassade au Soudan du Sud

Si la date d'installation de l'ambassadeur du Vatican n'est pas encore prévue, ce geste diplomatique relance en tout cas l'hypothèse d'une visite du souverain pontife à Juba. Une visite programmée il y a déjà un an aux côtés du primat de la communion anglicane Justin Welby et qui a été reportée en raison du manque de sécurité.

La situation au Soudan du Sud est suivie de près par le Saint-Siège et, à plusieurs reprises, le pape François a partagé son inquiétude face au conflit, plaidant pour que l'aide alimentaire arrive aux populations les plus touchées. Le 23 février dernier, François avait appelé les chrétiens à jeûner et prier spécialement pour que la paix revienne dans le pays.

