Gabon: L'Ong Malachie- Mise en place d'une plate-forme des femmes pour la lutte contre les changements climatiques

Dans le cadre de la célébration de la semaine nationale de l'environnement qui se tient du 05 au 10 juin 2018, l'Ong Malachie, en partenariat avec le Conseil National Climat, a organisé, du 06 au 07 juin, un atelier de réflexion sur la mise en place d'une plate-forme des femmes pour la lutte contre les changements climatiques au Gabon (FECLIMAG).

L'Ong Malachie s'active à la mise en place d'une plate-forme des femmes pour la lutte contre les changements climatiques .Placée sous le Patronage du Conseil National Climat, la rencontre de lancement de cette structure dénommée « Think Tank Climatique FECLIMAG » a été présidée par Madame Anne Marie NDONG NGUEMA, Point Focal Genre et Climat au Conseil National Climat, co-présidente par Mme Pepecy OGOULIGUENGE, Présidente de l'Ong Malachie et Facilité par Mme Sabrina BOUCHARD, Point Focal Finances au Conseil National Climat.

Pour la Présidente de l'Ong Malachie, la lutte contre les changements climatiques doit être au cœur de l'agenda des femmes gabonaises. Cet engagement des femmes constitue un fondement majeur pour l'atteinte des Objectifs de Développement Durables (ODD) en 2030.

Aussi, le lancement de cette plate-forme revêt un triple intérêt : sur le plan politique, l'enjeu principal est de soutenir le leadership mondial du Président de la République, Chef de l'Etat, comme Champion Africain du Climat et la mise en œuvre du Plan d'Actions de la Décennie de la Femme Gabonaise 2015-2025 par l'appropriation des outils découlant des mécanismes de mise en œuvre de la politique climatique au Gabon.

Sur le plan socio-économique, le défi consiste à impliquer les Femmes dans le leadership économique, l'entreprenariat féminin et le partage des fruits de la croissance au travers des fonds verts climat.

Au niveau le plan opérationnel, il s'agit d'évaluer le niveau réel de moralisation des Femmes dans l'acquisition des valeurs et comportements du Leadership transformationnel et intergénérationnel pour leur engagement dans la lutte contre les changements et les effets des migrations climatiques dans toutes les sphères de décision et d'exécution.

A l'issue des travaux qui ont enregistré la participation des agents de l'administration publique, du Parlement, du secteur privé et de la société civile, plusieurs recommandations ont été effectuées notamment de répertorier les ONG et Associations juridiquement constitués qui voudront bien intégrer la plateforme en vue de sa mise en place prochaine ; de créer et promouvoir les facilités pour que la FECLIMAG soutienne et accompagne la diplomatie climatique du Président de la République et la mise en œuvre des mécanismes issus des conventions et accords multilatéraux sur l'environnement au Gabon : Participation aux COP, Participation aux Formations internationales et régionales sur les Fonds verts et le Climat ; Faciliter l'intégration de la Plateforme et de ses membres dans les réseaux panafricains et du système des Nations Unies.

JB/MT

Dans la même rubrique