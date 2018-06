Seychelles: Le pays va bientôt exporter des produits à base de noix de coco de mer

Les Seychelles commenceront bientôt à exporter la noix de coco de mer en tant que produit à valeur ajoutée, maintenant que trois entreprises locales ont reçu l'autorisation de transformer son noyau.

Le ministère de l'Énergie, de l'Environnement et du Changement climatique a déclaré qu'une quatrième entreprise devrait également obtenir son permis.

La directrice générale de la conservation et de la gestion de la biodiversité, Marie-May Muzungaile, a déclaré à la SNA que les trois sociétés, David Low Yoke de Willow Ventures, Island Scent et Bill & Co Pty Ltd, ont répondu à leur appel d'offre en mai dernier et l'ont obtenu.

"Les propositions choisies étaient celles qui, selon le comité de sélection, avaient donné plus de valeur au coco de mer", a déclaré Mme Muzungaile.

Mme Muzungaile a déclaré que deux de ces entreprises exportaient déjà le noyau avant qu'une interdiction ne soit imposée, tandis que les deux autres sont nouvelles dans l'industrie. "En plus de cela, ils ont développé des propositions qui ont des éléments de recherche ainsi que le développement de nouveaux produits, dans la gastronomie et la cosmétique entre autres."

Des échantillons de ces produits devraient être disponibles le mois prochain. L'exportation commencera juste après.

Le Lodoicea, communément appelé coco de mer, est la plus grosse noix du monde et est endémique aux Seychelles - un groupe d'îles dans l'océan Indien occidental.

C'est dans le discours sur l'état de la nation, en février dernier, que le président de la nation insulaire, Danny Faure, a annoncé l'interdiction de l'exportation de la noix de coco de mer. L'interdiction est entrée en vigueur le 1er mars.

Le ministère de l'environnement des Seychelles a été chargé de rédiger un cadre légal afin de réglementer la nouvelle industrie de transformation du noyau de la noix de coco de mer.

"Nous avons dû relooker la vieille politique sur le coco de mer. Nous avons dû ajouter non seulement sur le noyau mais aussi sur le coco de mer lui-même. En regardant plus dans les aspects de recherche, les aspects sur la valeur ajoutée ainsi que plus de valeur pour une ressource nationale. Nous avons également dû déployer beaucoup d'efforts pour replanter les espèces afin d'assurer leur durabilité », a expliqué Mme Muzungaille. Le programme a été présentée et approuvée par le Conseil des ministres des Seychelles au mois d'août dernier.

Le directeur général a déclaré: "La stratégie dit essentiellement qu'un environnement favorable sera créé afin de permettre le développement de l'industrie du noyau pour que les avantages puissent être récoltés ainsi que l'accès et le partage des avantages de cette ressource nationale."

Le braconnage est l'un des obstacles à la croissance et au repeuplement du coco de mer. Une enquête de deux ans publiée en 2016 et réalisée sur l'île Curieuse - seule autre île à part Praslin où pousse le coco de mer à l'état naturel - a confirmé que le braconnage nuit à la population du coco de mer.

Le coco de mer est déjà répertorié comme menacé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Des modifications ont été apportées au décret de gestion du Coco de Mer en 2015 avec de nouvelles dispositions sur les infractions et les sanctions.

La sanction minimum révisée est d'environ 1 930 dollars (25 000 roupies) jusqu'à un maximum de 38 670 dollars (500 000 roupies). Une peine d'emprisonnement de deux ans peut également être infligée aux coupables de telles infractions. Mme Muzungaile a indiqué que le ministère surveillera les compagnies pour assurer la conformité.

"Nous leur avons donné un contrat, avec ce que nous appelons des jalons. Après chaque étape, il y aura des rapports périodiques nous permettant de fournir des vérifications et de s'assurer que les politiques et les directives sont respectées », explique Mme Muzungaile.

"Toujours dans le cadre de ce contrat, nous avons également négocié les redevances que les entreprises devront payer au gouvernement sur les recettes générées."

Une fois que les industries de transformation seront pleinement opérationnelles, les fonds collectés seront utilisés pour relancer le Praslin Development Fund - basé sur Praslin la deuxième île la plus peuplée - tandis que davantage d'arbres de coco de mer seront plantés pour assurer sa durabilité.