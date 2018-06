Gabon: Spectacle - Frédéric Gassita et ses amis en live ce samedi à Libreville !

En prélude au spectacle qu'il donnera à 20 heures aujourd'hui, au Jardin Botanique de Libreville, l'artiste gabonais a animé une conférence de presse le 8 juin courant en vue de mieux présenter le projet bantu Jazz, mais surtout, toutes les forces en présence à l'occasion de ce concert qui s'annonce déjà très spécial.

Il y aura du beau monde au Jardin Botanique sur scène ce soir, des belles voix surtout ! Face à la presse, Frédéric Gassita était accompagné déjà artiste gospel Melina O, du journaliste culturel de France 24 Amobe Meveghe et de l'artiste tanzanienne Vanessa Mdee. Présentant le concept de « Bantu Jazz », Fréderic Gassita a indiqué qu'il s'agissait d'un mélange de jazz et de musique folklorique locale. Avant d'ajouter « J'ai hâte d'être à demain pour que tout le monde puisse découvrir ce mélange de bantu et de Jazz. Ce sera quelque chose de très riche. Je sais que les gens ne l'oublieront pas. Quand il l'écouteront, ils le verront »

Le Bantu Jazz qui est à sa deuxième édition mobilisera pour cette soirée qui s'annonce déjà exceptionnelle, une cinquantaine de musiciens de plusieurs nationalités. La chanteuse brésilienne Diana, l'orchestre Symphonique, la chorale le Chant sur la Lowé et le jeune Awax prendront également part à ce concert live. Le promoteur de cette scène n'a pas exclu l'idée de voir ce rendez-vous musical, devenir un véritable festival africain du jazz. Mais pour y arriver, il faut encore plus de monde autour de la promotion de la musique de percussion.

Pour Amobe Mevegue, journaliste culturel de France 24, cet événement est une aubaine pour le Gabon. « Je pense que ce projet va d'abord bénéficier à la jeunesse gabonaise, parce-que bantujazz met ses racines au cœur des peuples bantous, ici, et étend ses ramifications à la planète tout entière ». Auteur de quatre albums aujourd'hui, Frédéric Gassita ne cache pas sa volonté d'enrichir davantage sa discographie puisqu'il travaille actuellement sur son prochain double album jazz symphonique intitulé « New Symphonic Visions from Gabon ».