Togo: Gomido sacré champion !

Et bien, le public n'a pas du tout tort de croire en cela. Puisque, la formation militaire ne lèvera pas le moindre petit doigt, en seconde partie. Après son raté dans les premiers instants de cette seconde manche, la demi-heure de jeu dépassé en seconde période, Dové fera admirer sa classe d'international togolais en étant à l'origine de la balle qui permettra à Cheick Ahmed Koné d'inscrire le 3ème but des protégés du président heureux de Gomido de Kpalimé, Winny Dogbatsè. 3-0, c'est le score à l'arrivée en faveur de Gomido, tout comme ce fut le cas face à Koroki lors de la finale de la Coupe de l'indépendance.

Dans une finale facile au stade municipal de Lomé, les poulains du coach Kuami Adika, face à Dyto également avide de sauver sa saison, ont fait l'essentiel dès la première partie. D'abord, c'est Safiou Saïbou qui ouvrira le score dès la 14ème minute de jeu. Face à un Dyto qui ne se retrouve pas dans la partie, c'est Womé Dové qui illuminera le ciel du Municipal par un second but pour les gars de Gomido. A 2-0 à la pause, tout le monde croyait déjà que la messe est complètement dite.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.